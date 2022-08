Prédiction des prix XRP : Plus de preuves que Ripple pourrait remplacer le dollar américain | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a montré une augmentation considérable des tweets et des discussions sur les réseaux sociaux. Des bullruns tristement célèbres sur la crypto et la bourse ont été provoqués avec l’aide de l’influence des médias sociaux dans le passé.

De plus, la théorie de longue date selon laquelle le siège du dollar américain par Ripple a trouvé un nouveau carburant. Le PDG Brad Garlinghouse aurait pris la parole lors du Forum économique mondial au printemps 2022, ce qui a créé la première vague de spéculation. Maintenant, un partenariat officiel repéré sur le site Web du WEF verse de l’essence sur la flamme d’un mythe notoire.

Le Forum économique mondial est une organisation internationale non gouvernementale et de lobbying basée à Cologny, canton de Genève, Suisse. Elle a été fondée le 24 janvier 1971 par l’ingénieur et économiste allemand Klaus Schwab –