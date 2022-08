Malheurs du marché baissier du Bitcoin: la baisse du prix du BTC en dessous de 21 000 $ pourrait sonner le glas | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a saigné de 10 % du jour au lendemain, perdant les gains du rallye du FOMC.

La consolidation des prix du Bitcoin en dessous de 21 000 $ est un signe baissier et une opportunité de vente pour les investisseurs, affirment les analystes.

Les analystes affirment que Bitcoin est susceptible d’étendre ses pertes, le drapeau actuel pointe vers un creux BTC à 10 000 $.

Le bain de sang crypto est différent des crashs flash précédemment vus. Le prix du Bitcoin a baissé de près de 8% lors de la session européenne, a légèrement récupéré ses pertes avant de reprendre la tendance baissière. Les analystes évaluent où se situe le prix le plus bas du Bitcoin, alors que le BTC plonge au niveau de 21 500 $.

Le bain de sang de la crypto entraîne Bitcoin à un creux de trois semaines

Le prix du Bitcoin a baissé de près de 9 % du jour au lendemain. BTC a atteint un creux de trois semaines au niveau de 21 500 $. Le marché de la crypto a été frappé par un bain de sang et une forte baisse de la session européenne. Bitcoin et Ethereum ont perdu leurs gains de la semaine dernière, les altcoins ont enregistré des pertes à deux chiffres.

Les crypto-monnaies sur le thème Shiba-Inu Dogecoin et Shiba Inu ont plongé respectivement de 15% et 13% du jour au lendemain. Alors que la raison du bain de sang crypto reste largement floue. Susannah Streeter, analyste senior des investissements et des marchés chez Hargreaves Londres, a déclaré :

Cela ne montre pas le schéma d’un crash éclair, car les actifs n’ont pas immédiatement rebondi brusquement mais ont chuté encore plus bas dans les heures qui ont suivi. Il semble probable que cela était le résultat d’une transaction de vente importante.

Alors que Cardano a été la première crypto-monnaie à décliner dans le bain de sang, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu et d’autres altcoins ont suivi.

Les analystes envisagent une chute en dessous de 21 000 $ pour Bitcoin

CryptoCapo, un analyste et trader crypto, pense que le prix du Bitcoin est prêt à chuter à de nouveaux plus bas. L’analyste soutient que la résistance de Bitcoin est de 23 500 $. C’est une opportunité de vendre l’actif. Si Bitcoin se consolide en dessous de 21 000 $, la tendance à la baisse devrait persister jusqu’à ce que le prix du BTC atteigne un nouveau creux.

Tableau des prix BTC-USD sur 4 heures

Justin Bennett, analyste crypto et trader, affirme que le prix du Bitcoin a de la place pour descendre plus bas. Bennett a identifié quatre creux probables pour le prix du Bitcoin. Actuellement, le niveau de 10 000 $ ressemble à un prix bas basé sur le point de repère de juin. Dans son récent tweet, Bennett discute des quatre scénarios les plus bas et conclut que le prix du BTC a un potentiel baissier.

Voici un signe (ou quatre) qui #Bitcoins n’a PAS touché le fond. Objectifs mesurés de gauche à droite : 1⃣ % de l’objectif du double sommet est de 13 500 $

2⃣ Jan-May bear flag pointe à 12 000 $

3⃣ Le drapeau de mai-juin pointe à 9,5 000 $

4⃣ Le drapeau actuel de juin pointe à 10 000 $$ BTC a plus bas pour aller, IMO. pic.twitter.com/mM8rQmp7bC – Justin Bennett (@JustinBennettFX) 18 août 2022

Tableau des prix BTC-USD