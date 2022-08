No Fud Fridays : Analyse du prix du Bitcoin 8/19 | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin suit les données techniques prévues trois semaines à l’avance.

À l’heure actuelle, le prix du BTC a chuté de 8 % depuis l’émission du marqueur catalyseur.

Les commerçants à but lucratif doivent appliquer des mesures de précaution. Les chasses aux liquidités le week-end ne sont pas à exclure (lire ci-dessous)

Pas de vendredi FUD

Une analyse du prix du Bitcoin basée uniquement sur une analyse technique et en chaîne.

« Parce que seuls Chads et Steves se soucient des nouvelles. »

Le prix du Bitcoin est en profit

Le prix du Bitcoin a validé la configuration commerciale baissière prévue tout au long de la semaine. Le prix du BTC est à mi-chemin de son premier objectif, mais des mesures de prudence doivent être appliquées.

Configuration du commerce BTC

]Depuis le 1er août, le prix du Bitcoin s’enroule dans une formation en forme de coin. Il y a deux semaines, alors que le prix du BTC s’échangeait à 22 800 $, de nombreux gros titres ont commencé à appeler à une vente imminente. Un avertissement a été émis aux abonnés FX pour qu’ils ne participent pas au FUD car des niveaux de liquidité plus élevés à 24 800 $ et potentiellement 25 400 $ avaient de fortes chances d’être violés.

«Le prix du bitcoin est actuellement vendu aux enchères à 23 905. Il y a une nette divergence baissière sur le graphique journalier, incitant les vendeurs à viser systématiquement des objectifs plus bas. Pourtant, les niveaux de liquidité à 24 800 $ et 26 950 $ n’ont pas été dépassés. Un scénario baissier idéal serait une brèche dans ces niveaux… ».

Comment piéger un traders affamé Thèse

Le prix du Bitcoin a réussi à marquer le premier objectif à 24 800 $ et, ce faisant, a révélé davantage la force de son caractère pour les futurs objectifs de prix. Une prédiction a été publiée le 18 août appelant à la fin de la tendance haussière si et quand 23 125 $ seraient dépassés,

« Le moyen le plus sûr d’aborder ce short sera une clôture quotidienne en dessous du niveau suivie d’un recul dans la ligne de tendance cassée. Si les traders peuvent accomplir deux tentatives à 23 125 $ de cette manière, une chute allant jusqu’à 20 % sera sur les cartes, ciblant 18 600 $.

NO FUD Just Charts Thèse

Le lendemain, une analyse mise à jour a justifié l’ouverture de la position courte anticipée, car l’élan et la divergence ont renforcé la confiance dans la prise de position.

« Le dernier prix marqueur BTC devra justifier l’ouverture d’une position courte est une violation inférieure à 23 125 $ (comme mentionné dans les perspectives précédentes). L’invalidation du scénario de tendance baissière (à condition que 23 125 $) soit une brèche au-dessus de 26 800 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

Analyse en chaîne

L’analyse en chaîne la plus notable, qui a confondu la vente actuelle, a été repérée sept jours à l’avance le 12 août.

Message d’origine

« De plus, le prix BTC de l’indicateur de transactions actives de Santiment a montré une hausse considérable des transactions quotidiennes. Les 4, 14 et 24 juin, l’indicateur a montré une hausse sporadique similaire, suivie à chaque fois d’une chute d’au moins 20 % du prix du Bitcoin. Peu après. »

Qu’est-ce qui vient?

Parce que le week-end approche, un arrêt plus large a été émis pour éviter d’être tagué par des agents de l’argent intelligent. Le prix du bitcoin peut encore remonter jusqu’à 25 000 $ pour collecter des liquidités, il est donc préférable de prendre des bénéfices maintenant ou au plus près de 18 900 $. Les commerçants peuvent également déplacer le commerce rentable vers le seuil de rentabilité, ou accepter de détenir une position très risquée pendant le week-end. Pour l’instant, les traders qui ont participé à la configuration commerciale réalisent actuellement un bénéfice de 0,5 fois leur capital-risque initial et cela compte.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure



Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security