Les milliards de Tether sont clairs comme le jour : une grande entreprise européenne procédera à des attestations de réserve | Cryptomonnaie

Tether se prépare à se débarrasser du papier commercial adossé à ses réserves de pièces stables en USD sans subir de pertes.

Une branche italienne d’un cabinet comptable mondial effectuera des attestations de réserve pour Tether, augmentant ainsi la transparence des milliards de Tether.

Malgré les malheurs du marché baissier, le stablecoin USDT de Tether a maintenu son ancrage à 1 $.

Tether a pris les mesures nécessaires pour une plus grande transparence et un meilleur alignement sur les normes comptables internationales. Le marché de la cryptomonnaie est confronté à un bain de sang tandis que le stablecoin USDT de Tether a réussi à le maintenir à 1 $.

Tether engage officiellement BDO Italia pour effectuer des examens de ses réserves

Tether Holdings Limited a fait appel à la branche italienne d’un cabinet comptable renommé pour effectuer des examens réguliers et des attestations de ses réserves en dollars. BDO Italia procédera à un examen indépendant des réserves de pièces stables de Tether et s’assurera que chaque USDT émis est adossé à des liquidités ou à des équivalents de liquidités.

BDO Global est l’un des cinq plus grands cabinets comptables d’Europe. Attache attachée au bras italien de l’entreprise pour travailler à attester de ses réserves. L’objectif de Tether est de publier des rapports d’attestation publics tous les mois, au lieu de tous les trimestres. Les rapports contiendront des détails sur le nombre d’émissions de jetons USDT et les réserves de l’entreprise.

L’une des principales préoccupations de Tether est le papier commercial dans ses réserves. Tether est prêt à se débarrasser de son support en papier commercial, sans subir de pertes. La société stablecoin l’a annoncé en juin 2022 et en intégrant un nouveau cabinet comptable, elle est susceptible de passer du papier commercial aux réserves sécurisées.

Paolo Ardoino, CTO chez Tether a commenté le développement,

L’utilité de Tether a grandi au-delà d’être simplement un outil pour entrer et sortir rapidement des positions de trading, et il est donc essentiel pour nous d’évoluer aux côtés des marchés peer-to-peer et des paiements.

Ardoino pense que Tether s’engage à offrir une transparence et une liquidité accrues aux commerçants de crypto. Les émetteurs de stablecoins ont été critiqués à plusieurs reprises pour leur manque de transparence et leur inefficacité dans la divulgation des réserves.

Tether tient sa cheville stable malgré le bain de sang crypto

Grâce au récent bain de sang crypto et à la baisse à deux chiffres des prix du Bitcoin, de l’Ethereum et de l’altcoin, le stablecoin USDT de Tether a conservé son ancrage à 1 $. Le stablecoin a été interrogé sur sa transparence et la liquidité de ses réserves dans le passé, mais cela n’a pas affecté négativement l’arrimage de l’USDT.