Vous ne voulez pas être près du MATIC de Polygon quand il implose | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon chute de plus de 10 % alors que la cloche d’ouverture américaine se met en branle ce vendredi.

Les réservoirs de prix MATIC sont dus à une humeur soudaine et aigre sur les marchés, les traders se concentrant sur les risques extrêmes.

Attendez-vous à voir une imposition de 25% supplémentaires qui pourraient dégénérer en pertes de 57% alors que le rallye estival est décapité.

Le prix du Polygon (MATIC) a franchi la ligne de tendance ascendante verte comme un couteau dans le beurre alors que plusieurs devises majeures se vendent contre le puissant dollar, qui gagne à tous les niveaux. Actuellement, le couteau qui tombe a été attrapé, mais la pression de la session américaine coupe dans les mains et les portefeuilles des haussiers. Attendez-vous à voir la correction se poursuivre tant que la force du dollar restera persistante par rapport aux autres devises normales et crypto-monnaies.

Le prix MATIC pourrait imploser de 57% au cours du week-end

Le prix du Polygon s’avère incapable de résister à tous les vents contraires qui émergent à nouveau alors que les commerçants reviennent de leurs vacances et reprennent là où ils se sont arrêtés au début de l’été. Le résultat est une réduction révélatrice de plus de 15% du rallye estival et une autre baisse de 57% sur le point de se dérouler. Les actions américaines chutent comme une pierre alors que des éléments apparaissent qui suggèrent que le rallye de l’été n’était qu’une correction typique du marché baissier qui va maintenant tomber pour atteindre de nouveaux creux pour l’année.

Le prix MATIC frôle actuellement la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours et pourrait casser une fois que les pertes augmenteront pendant la séance de négociation des actions américaines. À partir de là, une autre baisse de 25 % devrait se dérouler vers 0,600 $ avec un niveau pivot historique, le niveau de support S1 et un autre niveau de support à environ 0,545 $. Au cours du week-end, il est peu probable qu’un rebond se matérialise et l’action des prix pourrait glisser encore plus bas vers 0,300 $, ce qui indique que tous les gains de l’été auront été effacés en quelques jours seulement.

MATIC/USD Graphique journalier

Alternativement, si le SMA à 55 jours s’avère beaucoup plus fort et plus résistant que prévu, les traders pourraient intervenir pour repousser l’action des prix au-dessus de la ligne de tendance ascendante. Dans un tel scénario, un gain de 12% pourrait être sur la table alors que l’action des prix revient à 0,960 $ et teste ou même casse le plus haut du 20 juillet 2021, les haussiers essayant de presser autant d’traders que possible. Selon les risques géopolitiques actuels, peut-être même 1,050 $ pourraient être sur les cartes vers la fin du mois d’août.