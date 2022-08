Comment se positionner alors que le prix du Shiba Inu saigne | Cryptomonnaie

Les baleines Shiba Inu récoltent gros après avoir annoncé un sommet hebdomadaire à 0,00001792 $.

Le SMA de 200 jours est la dernière ligne de défense de SHIB; sinon, les pertes peuvent s’étendre à 0,00001040 $.

Une reprise réflexe est en vue au milieu des conditions de survente du prix du Shiba Inu.

Le prix du Shiba Inu est inlassablement à la recherche d’un support après un autre recul infâme au cours des dernières 24 heures. Plus tôt dans la semaine, Shiba Inu, aux côtés de Dogecoin, a fait la une des journaux alors qu’ils changeaient de cap vers le nord en raison d’un pic de liquidité – attribué au battage médiatique entourant la prochaine fusion Ethereum.

Si le prix du Shiba Inu rebondit à partir d’un support possible à 0,00001250 $, les investisseurs auront la possibilité d’acheter à bas prix et de vendre plus tard à un prix plus élevé, imitant les activités observées chez les baleines cette semaine. Au contraire, la négociation en dessous du même support poussera le prix du Shiba Inu à retester le plancher suivant à 0,00001040 $.

Le prix du Shiba Inu touché par de nouvelles capitulations

Le prix du Shiba Inu a perdu une part importante de sa valeur après que les baleines ont chronométré avec précision son sommet de mardi. Selon Santiment’s Whale Transaction Count (100 000 $ ci-dessus), les baleines étaient les plus actives entre le 14 et le 19 août. Bien que ces investisseurs à volume élevé aient initialement propulsé SHIB plus haut, davantage de baleines ont commencé à vendre à ou près de son sommet hebdomadaire de 0,00001792 $.

Le mouvement à la hausse a incité les investisseurs particuliers à embarquer, soutenus par la spéculation autour de la fusion Ethereum en septembre. Cependant, les baleines ont préfiguré le sommet, déclenchant une correction baissière. Avec les mêmes investisseurs particuliers confrontés à de nouvelles capitulations, le prix du Shiba Inu pourrait ne pas échapper aux chaînes baissières auxquelles il tente d’échapper depuis si longtemps.

Nombre de transactions de baleines Shiba Inu

Quelle est la prochaine étape pour le prix du Shiba Inu ?

Le prix du Shiba Inu semble avoir épuisé sa forte tendance à la baisse à l’aide d’un support robuste formé par la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 0,00001250 $. La pièce meme vacille à 0,00001326 $ au moment de la rédaction, tandis que les traders font face à une résistance difficile au SMA de 100 jours.

Une reprise réflexe est inévitable après des conditions de survente extrêmes. Le prix du Shiba Inu se vautre après une baisse de 10,50 %. Les signaux de l’indice de force relative (RSI) impliquent que Shiba Inu est prêt à récupérer le terrain perdu à 0,00001792 $, où il pourra éventuellement marquer 0,00002000 $.

Graphique journalier SHIB/USD

Bien que le prix du Shiba Inu soit passé de 0,00001792 $ à 0,00001250 $ en moins de 24 heures, la remontée ne se fera pas sans difficultés, en particulier au SMA de 50 jours et dans la zone de congestion des vendeurs à 0,00001600 $. À la baisse, si le support à 0,00001250 $ s’effondre, la tendance à la baisse des prix du Shiba Inu pourrait reprendre et marquer 0,00001040 $.