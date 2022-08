Devriez-vous acheter le couteau qui tombe dans Crypto.com Coins ? | Cryptomonnaie

Les pièces Crypto.com font un plongeon dans les premiers échanges vendredi.

Le couteau qui tombe a atteint le pivot mensuel et a commencé à ralentir.

Une autre jambe plus basse semble accordée alors que le sommet du G20 en Indonésie devrait recevoir deux personnalités clés.

Le prix des pièces de monnaie Crypto.com (CRO) est assiégé par les tensions géopolitiques qui ont été remises en état d’alerte après qu’une interview de Bloomberg avec le président indonésien a révélé que Poutine et Xi ont confirmé qu’ils assisteraient au sommet du G20 à Bali, en novembre de cette an. Cela met les commerçants en état d’alerte en raison des risques géopolitiques alors que la Chine et l’Indonésie connaissent des relations tendues avec les États-Unis, tandis que Poutine, pour la première fois depuis l’invasion de l’Ukraine, affrontera des dirigeants mondiaux qui ont condamné ses actions. Les feux d’artifice semblent accordés, avec le premier fusible allumé par beaucoup dans la vente en cours de crypto-monnaie.

La canicule des prix CRO est terminée

Le prix de Crypto.com Coin plonge ce matin avec environ 8% de pertes alors que les commerçants sont secoués par une interview de Bloomberg avec le président indonésien qui a admis que Xi et Poutine ont confirmé qu’ils viendraient en personne à la réunion du G20. Novembre s’avérera donc être une période très tendue, avec des pays européens en quête d’approvisionnement en gaz et certaines régions fermées tandis que les dirigeants mondiaux se réunissent à Bali, où Poutine fera sa première apparition depuis l’invasion de l’Ukraine. La séance photo sera un événement intéressant; attendez-vous à ce que les marchés soient nerveux en prédiction de l’occasion.

Le prix du CRO a déjà dépassé la moyenne mobile simple sur 55 jours à 0,1312 $, bien que l’effort déployé ait contribué à ralentir la chute du couteau. Maintenant, il a été rattrapé par le pivot mensuel à 0,1294 $. Pour l’instant, cela semble avoir fait l’affaire, mais l’indice de force relative montre qu’il reste encore de la marge, le prix du CRO devant baisser encore une fois à 0,1150 $ ou 0,1100 $. Constituant environ 12% de pertes supplémentaires à l’approche ou au cours du week-end.

Graphique journalier CRO/USD

Alternativement, un simple rebond sur le pivot mensuel pourrait voir les traders se regrouper. Le SMA de 55 jours a déjà fait beaucoup de travail pour ralentir la baisse du prix du CRO et a déclenché le signal pour que les haussiers commencent à acheter dans l’action des prix. Ne vous attendez pas à un retour rapide à 0,1600 $, car les baissiers essaieront probablement d’écourter cette tentative. Regardez plutôt autour de 0,1500 $ pour un sommet avant que l’action des prix ne puisse revenir à 0,1300 $. Imaginez une balle qui rebondit, perd de son élan, avec des traders attendant le bon catalyseur pour dépasser 0,1600 $ en temps voulu.