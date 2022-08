Prédiction du prix de Solana : le prix du SOL se fissure sous la pression | Cryptomonnaie

Le prix de Solana chute de 8% alors que le risque extrême gonfle pendant la session ASIA PAC.

Le prix du SOL voit les traders remanier leurs positions à la suite d’événements à risque dans les prochains jours.

Attendez-vous à voir le prix SOL toucher la base du support S1 avec le risque de plonger encore de 28% au cours du week-end.

L’action des prix de Solana (SOL) est martelée lors de la session ASIA PAC alors que le support s’effondre en raison de risques extrêmes gonflés conduisant les traders à réévaluer leurs positions. Le symposium Jackson Hole de la Fed est sous les projecteurs, concentrant les commerçants sur son plan de match belliciste jusqu’à présent, qui est un environnement négatif pour le rassemblement des crypto-monnaies, et certaines tensions géopolitiques éclatent à nouveau alors que Poutine et Xi sont sur le point d’assister ensemble à la réunion du G20 , avec une éventuelle réunion parallèle attendue entre les deux pour discuter de l’Ukraine et de l’Indonésie, ce qui pourrait voir les investisseurs retirer leur argent de la crypto en espèces. Les crypto-monnaies mondiales reculent en raison de ces risques, et cela pourrait voir le prix du SOL chuter de 28 % supplémentaires au cours du week-end vers le creux de 2022.

Le prix du SOL pourrait atteindre 26 $ ce week-end

Le prix de Solana a piqué du nez lors de la session ASIA PAC ce matin à la suite des minutes de la Fed publiées mercredi, qui n’ont montré aucune conviction profonde que la Fed voudra commencer à ralentir ou à réduire les taux de sitôt. Un autre catalyseur est venu du risque global que Xi et Poutine assistent à la réunion du G20, déclenchant des tensions géopolitiques autour de l’Ukraine et de l’Indonésie. Avec ce gros ballon soudain de risques extrêmes, l’évolution des prix ne pouvait aller que dans un sens : vers le bas.

Le prix SOL a instantanément franchi le support de la ligne de tendance ascendante orange et la moyenne mobile simple sur 55 jours à 39,53 $. Les traders n’ont même pas eu la chance de tirer l’action des prix au-dessus et ont plutôt reçu un rejet instantané et une baisse ferme. L’action des prix atteindra probablement 34 $ d’ici ce soir, autour du S1 mensuel, avec le risque que le rallye estival complet s’évapore au cours du week-end et que le prix du SOL revienne à 26 $, le plus bas de 2022.

Graphique journalier SOL/USD

Un retour en arrière et une reprise rapides semblent peu probables, étant donné que le sentiment baissier semble s’être étendu à la session européenne et qu’il n’y a pas d’événements réels qui pourraient entraîner un revirement du prix du SOL. Il est conseillé aux traders d’attendre un rebond sur le support mensuel S1 à 34 $ avant de s’attendre à un retour à 40 $, puis à un test de l’extrémité supérieure, et de revenir au-dessus de la SMA de 55 jours et de la ligne de tendance ascendante orange. Cela pourrait signifier un rebond de 17% que les traders accepteront volontiers.