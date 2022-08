Prédiction hebdomadaires Bitcoin : le cycle de distribution BTC atteint son premier objectif, voici à quoi s’attendre ensuite | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est passé en dessous du SMA de 200 semaines et d’un niveau de volume important, faisant allusion à un nouveau régime baissier.

Une panne de 20 600 $ entraînera probablement un effondrement à environ 19 200 $.

Si BTC parvient à transformer la barrière de 25 000 $ en un niveau de résistance, cela invalidera la thèse baissière.

Le prix du bitcoin a lancé une période de vente contrôlée et se rapproche actuellement des niveaux de support à court terme. Une reprise mineure de soulagement pourrait se produire – avant la prochaine étape en raison d’inefficacités et de liquidités. Les investisseurs doivent être prudents car le mouvement baissier actuel a cassé des niveaux importants qui pourraient déclencher une vente massive à l’avenir.

Cet article adopte une approche descendante pour déterminer où BTC pourrait se diriger ensuite.

Le prix du Bitcoin en chute libre

Le prix du Bitcoin est dans une tendance à la baisse depuis son rejet au niveau de 24 989 $. Le profil de volume entre le 10 juin et le 19 août montre que le niveau d’échange le plus élevé, alias Point de contrôle (PoC) – un niveau de support et de résistance clé sur le graphique – est maintenant passé à 23 377 $.

Cette évolution indique que beaucoup de capitaux sont entrés sur le marché après un bref passage au-dessus de la SMA de 200 semaines. Pourtant, les vendeurs semblent maintenant triompher après la panne du PoC, ainsi que la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 30 jours à 23 226 $ et la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 22 968 $.

Cette triple ventilation est une évolution significativement baissière et n’augure rien de bon pour les événements à venir.

Le prix du BTC s’est déplacé vers la limite inférieure de son canal parallèle ascendant à la recherche d’un support. Le profil de volume montre la possibilité que le prix puisse complètement couper le bas du canal et retester une zone de support, allant de 21 300 $ à 20 300 $.

Les traders sont susceptibles de faire baisser le prix du Bitcoin à ce niveau avant de faire une courte pause. Du point de vue de l’action des prix, 19 248 $ représentent un niveau de support stable qui s’étend à 18 608 $.

Ainsi, du point de vue des perspectives à court et moyen terme, les investisseurs peuvent s’attendre à un krach de 15 %, surtout si le canal parallèle ascendant tombe en panne à 22 160 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Sur le graphique de quatre heures, le prix du Bitcoin est dans la deuxième étape de sa phase de distribution, où il développe le dernier point de zones d’approvisionnement et se dirige vers les niveaux de support à 22 600 $ et 22 382 $.

Au-delà de ces structures de support à court terme, le prix du Bitcoin visera à combler l’inefficacité des prix, c’est-à-dire l’écart de juste valeur (FVG) à 21 140 $ et potentiellement à balayer les creux égaux à 20 750 $.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Un rapide coup d’œil au modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre que les 2,6 millions d’adresses qui ont acheté environ 1,54 million de BTC sont « At the Money ». Il y a environ deux jours, ces investisseurs étaient « In the Money » et devaient amortir toute vente.

Ces adresses ont acheté du BTC au prix moyen de 20 366 $. Ainsi, une ventilation de ce niveau, qui coïncide avec les prédictions techniques, pourrait entraîner une forte correction à 12 000 $ pour BTC, les détenteurs abandonnant leurs positions perdantes.

CTB GIOM

Alors que les choses semblent terriblement sombres pour le prix du Bitcoin, la seule façon pour les haussiers d’invalider les perspectives baissières est de pouvoir transformer l’obstacle de 25 000 $ en un niveau de support. Cette décision permettra aux traders de se rassembler à un prix plancher, puis de propulser BTC vers un nouveau sommet local, allant de 28 000 $ à 29 000 $.