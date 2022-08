L’administrateur américain demande à l’examinateur d’enquêter sur les « problèmes de transparence importants » de Celsius | Cryptomonnaie

Le syndic américain chargé de la procédure de mise en faillite de Celsius a demandé qu’un examinateur indépendant soit nommé pour « démêler » les affaires financières et les opérations commerciales du réseau assiégé.

Dans une requête déposée le 18 août auprès du tribunal des faillites des États-Unis par William K. Harrington, le syndic américain a demandé à un examinateur d’examiner les allégations d ‘«incompétence ou de mauvaise gestion grave» ainsi que les «problèmes de transparence importants» entourant Celsius ‘ opérations dans le cadre du dossier de faillite.

Les examinateurs sont nommés par les tribunaux de faillite pour enquêter sur les détails des affaires complexes portées devant eux. Ils sont en mesure de présenter des informations aux tribunaux d’un point de vue indépendant et ont été nommés dans d’autres affaires de faillite très médiatisées telles que Lehman Brothers pendant la crise des prêts hypothécaires à risque.

Selon la requête, la nomination d’un examinateur serait bénéfique pour les parties impliquées compte tenu de la complexité de l’affaire, car elles pourraient fournir des informations au-delà de l’expertise du tribunal.

Une enquête menée par un examinateur indépendant – qui présenterait ses conclusions de manière compréhensible – est essentielle pour fournir à la Cour, au syndic des États-Unis, aux créanciers et aux autres parties intéressées la transparence et la clarté quant à la structure de l’entreprise, aux pratiques, et la liquidité des Débiteurs.