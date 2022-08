Le prix AVAX donnera aux détenteurs la possibilité de sortir avant un autre crash de 20% | Cryptomonnaie

Le prix AVAX est à la fin d’un canal parallèle ascendant, laissant présager une cassure prochaine.

Une panne de 22,43 $ entraînera probablement une nouvelle baisse à 20,16 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 25,47 $ invalidera la thèse baissière d’Avalanche.

Le prix AVAX est dans une situation difficile alors qu’il approche de la fin de sa tendance haussière qui dure depuis deux mois. Bien que baissier à l’image de l’altcoin, un rallye ou un rebond de soulagement mineur pourrait aider les investisseurs à encaisser avant une autre jambe vers le bas.

Le prix AVAX se prépare à plus de pertes

Le prix d’AVAX a augmenté de 126 % en moins de deux mois et a établi un sommet local à 30,98 $. Cette reprise a pris la forme de hauts et de bas plus élevés, révélant un canal parallèle ascendant. Après avoir oscillé autour de 30 $ pendant quelques jours, le prix d’Avalanche a chuté de 24 %, atteignant la limite inférieure du canal parallèle.

Bien que cette baisse puisse sembler être une opportunité d’en accumuler davantage, les investisseurs devraient revoir le prix du Bitcoin. BTC a glissé en dessous de la moyenne mobile exponentielle sur 30 jours et de la moyenne mobile simple sur 200 semaines, suggérant une poursuite de la tendance à la baisse.

Cependant, un rebond mineur à 25,54 $ pourrait arriver alors que BTC se consolide après sa récente vente. Ce rallye de secours pourrait être une opportunité pour les investisseurs de réserver des bénéfices et des baissiers pour initier des shorts avant que le prix AVAX ne déclenche une nouvelle baisse à 21,29 $ et 20,16 $.

Au total, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’AVAX chute encore de 20 % après un bref rebond à 25,54 $.

Graphique AVAX/USDT sur 12 heures

Alors que les choses semblent terriblement sombres pour le prix AVAX, un retournement du niveau de résistance de 25,54 $ ravivera les perspectives haussières. Ce développement a le potentiel d’invalider la thèse baissière, mais une confirmation n’arrivera qu’après que l’altcoin aura renversé l’obstacle de 30,20 $ en un plancher de support.

Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix AVAX revienne à l’obstacle de 36,48 $.