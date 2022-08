First Mover Asia : Bitcoin descend en dessous de 23 000 $ ; La voie de la cryptomonnaie cahoteuse de la Corée du Sud | Cryptomonnaie

La plus grande crypto-monnaie en valeur marchande a chuté en fin de journée pour poursuivre sa récente séquence de défaites.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin a légèrement augmenté pour briser une séquence de quatre jours de défaites ; l’éther a également grimpé.

Insights: La Corée du Sud a une communauté crypto croissante qui essaie toujours de donner un sens à la débâcle de Terra et à d’autres problèmes affectant l’industrie.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 22 802 $ −2,6 %

Éther (ETH) : 1 813 $ −1,8 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 283,74 +0,2 %

Or : 1 770 $ l’once troy + 0,5 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,88 % −0,01

Bitcoin brise sa séquence de défaites

De James Rubin

Cryptos a passé la majeure partie de jeudi à la hausse avant de sombrer en fin de journée.

Bitcoin s’échangeait récemment à environ 22 800 $, en baisse d’environ 2,5 % au cours des dernières 24 heures. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière qui a chuté après avoir atteint un sommet de deux mois au-dessus de 25 000 $ le week-end dernier. Tard mercredi, la BTC est tombée en dessous d’une ligne de tendance haussière après que la publication du procès-verbal de la dernière réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) a montré que les banquiers centraux américains n’allégeraient probablement pas leur politique monétaire actuelle.

La Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt de 75 points de base à chacune de ses deux dernières réunions dans le but de supprimer une inflation élevée.

Ether, le deuxième plus grand crypto en valeur marchande derrière BTC, a récemment changé de mains juste au-dessus de 1 800 $, également en baisse de plus de 2 % par rapport à hier et très éloigné du niveau de 2 000 $ avec lequel il flirtait encore dimanche soir. L’enthousiasme pour les fusions s’est estompé ces derniers jours.

« Bitcoin est limité pour le moment », a déclaré Nauman Sheikh, directeur général du conseiller en investissement Wave Financial, au programme First Mover de CoinDesk TV. « Il a atteint une sorte de niveau de résistance de 25 000 $. Ethereum a également atteint un niveau de résistance de 2000. Nous sommes dans un mode où l’environnement macro soutient le marché, et nous allons retester ces niveaux de résistance et, espérons-le, casser. »

Les principaux altcoins qui ont passé une grande partie de jeudi en territoire prometteur ont également plongé en fin de journée, YGG et OP ayant récemment plongé de plus de 14% et 13%. Les pièces de monnaie populaires DOGE et SHIB ont poursuivi leur retrait de l’euphorie du début de semaine qui a fait grimper leurs prix à deux chiffres, chacune ayant récemment chuté de plus de 10 %.

Les principales actions se sont négociées latéralement, le Nasdaq et le S&P 500, axés sur la technologie, augmentant chacun d’une fraction de point de pourcentage, les investisseurs continuant de peser les indicateurs économiques et les bénéfices qui ont souvent pointé dans des directions contradictoires. Jeudi, la National Association of Realtors a signalé une sixième baisse mensuelle consécutive des mises en chantier, ajoutant la preuve d’un refroidissement de l’économie suite à la piqûre des baisses de taux de la Fed. Mais les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 13 août n’ont pas répondu aux attentes, tout comme la moyenne sur quatre semaines, soulignant la force obstinée de l’économie.

Actualité crypto

Le stablecoin HUSD, qui est émis par Stable Universal, est tombé à 92 cents, une baisse de 8% par rapport à son ancrage prévu de 1 $, selon les prix de CoinMarketCap tôt jeudi. Et l’autorité sud-coréenne de lutte contre le blanchiment d’argent a commencé à examiner 16 sociétés de cryptomonnaie étrangères qui, selon elle, opèrent dans le pays sans l’approbation réglementaire appropriée, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Malgré la baisse des prix au cours des derniers jours, Sheikh de Wave Financial a noté avec optimisme que la « spéculation » cryptomonnaie était récemment revenue. « Les récits de la crypto-anatomie sont forts à ce stade », a-t-il déclaré, ajoutant: « La spéculation est en cours. Il ne s’agit pas uniquement de Bitcoin et d’Ethereum. Mais le récit se prépare et les gens commencent à prendre plus de risques. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Ethereum EPF +0,6% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Terre LUNA −13,1 % Plate-forme de contrat intelligente Shiba Inu SHIB −8,3 % Devise Gala GALA −7,9 % Divertissement

Connaissances

La voie de la cryptomonnaie cahoteuse de la Corée du Sud

De James Rubin

Il y a à peine cinq mois, la Corée du Sud semblait s’embarquer dans un nouveau départ où l’innovation et l’investissement cryptomonnaies prospéreraient.

Les deux candidats à la présidentielle, Yoon Suk-Yeo et Lee Jae-myung, rivalisaient pour convaincre les électeurs lequel serait le plus compatible avec la cryptomonnaie. Leur jockey a souligné l’importance croissante des actifs numériques dans le pays, en particulier parmi les jeunes électeurs qui ont ouvert des comptes sur les échanges cryptomonnaies en masse, mais ont été frustrés par les politiques restrictives de l’ancien président Moon Jae-In.

La victoire de Yoon, remplie de la promesse d’une réglementation intelligente qui nourrirait de nouveaux projets, protégerait les investisseurs et débarrasserait l’industrie de certains de ses éléments les moins recommandables, semble désormais floue dans un rétroviseur. Au cours des dernières semaines, la Corée a intensifié son examen des échanges de crypto et d’autres entreprises alors qu’elle tente de donner un sens à l’effondrement du stablecoin TerraUSD (UST) et à d’autres débâcles qui continuent de se propager dans l’industrie.

Terra a été fondée en Corée, et les participants à la Blockchain Week (KBW) de la semaine dernière, qui comprenait de nombreux constructeurs, investisseurs et partenaires originaux de Terra, ont évité de discuter de la question, apparemment plus soucieux de leur image que intéressés par les causes profondes de l’implosion.

Un contrôle accru ?

Jeudi, l’autorité sud-coréenne de lutte contre le blanchiment d’argent a signalé 16 sociétés de cryptomonnaie étrangères qui, selon elle, opéraient dans le pays sans l’approbation réglementaire appropriée. Dans un communiqué, la Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU), qui fait partie de la Financial Services Commission (FSC) de Corée du Sud, a déclaré que les entreprises avaient fait de la publicité pour la cryptomonnaie et offert des services aux Coréens sans obtenir l’enregistrement requis.

Le mois dernier, les procureurs ont perquisitionné sept bourses de crypto-monnaie en Corée du Sud enquêtant sur une affaire de fraude liée à l’effondrement de l’UST et du jeton LUNA qui le soutenait. Les entreprises ciblées comprenaient Bithumb, Coinone et Upbit.

Certes, l’examen supplémentaire est compréhensible, étant donné la perception de nombreuses personnes que la cryptomonnaie manque des protections et de la stabilité des actifs plus traditionnels. Le climat actuel est fragile, car les projets qui ont contribué à stimuler la croissance de la crypto en Corée et au-delà échouent et échouent, et le prix du bitcoin reste fortement déprimé par rapport à son sommet d’il y a moins d’un an.

Toujours prometteur

Mais le pays reste un foyer d’intérêt pour la cryptomonnaie rempli d’investisseurs et de développeurs enthousiastes qui auront sans aucun doute beaucoup à dire sur le statut de l’actif dans la région Asie-Pacifique. Entre autres initiatives, Solana a déclaré qu’elle injecterait jusqu’à 100 millions de dollars dans les startups crypto coréennes alors qu’elle cherche à pénétrer un vide généré par Terra sur le marché des développeurs. Solana Ventures et la Fondation Solana mettront l’accent sur les investissements de démarrage et les subventions « dans tous les secteurs verticaux du Web 3 ». Polygon, Avalanche et d’autres plates-formes de contrats intelligents ont également lorgné sur la mine de développeurs crypto orphelins du pays.

Plus tôt cette semaine, le média local Edaily a rapporté jeudi que le chien de garde financier coréen voulait accélérer l’examen des propositions de nouvelles lois sur la cryptomonnaie. L’industrie de la blockchain du pays a déploré la lenteur de la réglementation, qui, selon elle, aidera l’industrie à mûrir.

Parfois, le progrès doit surmonter quelques obstacles.

Événements importants

14 h HKT/SGT (6 h UTC) : ventes au détail au Royaume-Uni (juillet/mois/année)