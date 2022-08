Prédiction du prix du Shiba Inu : Nous avons tous fait des gains, voici maintenant la douleur | Cryptomonnaie

Prédiction du prix du Shiba Inu : Nous avons tous fait des gains, voici maintenant la douleur

Le prix du Shiba Inu chute en chute libre après avoir marqué les zones cibles haussières de la semaine dernière.

L’invalidation de la thèse baissière est une violation supérieure à 0,00001875 $.

Le prix du Shiba Inu pourrait connaître une forte baisse alors que plusieurs prédictions ont émis un avertissement d’un pompage et d’un vidage potentiels en cours,

Le prix Shiba Inu suit le mouvement.

Le prix du Shiba Inu continue de valider les perspectives techniques annoncées tout au long de l’été. La semaine dernière, une augmentation de 35% était prévue à l’avance, permettant aux abonnés de participer à un swing trade rentable.

Cependant, la même thèse haussière a averti de se retirer immédiatement du marché après avoir atteint la zone cible prévue de 0,00001700 $, car la tendance haussière semblait faire partie d’une structure corrective plus large. Les techniques prévoyaient un potentiel de forte baisse une fois l’objectif atteint.

Le prix du Shiba Inu se négocie actuellement à 0,00001428 $. L’indicateur de profil de volume montre une forte augmentation des transactions au milieu de la violation de l’objectif haussier, mais la bougie d’arrêt baissière qui plane à côté représente un signal inquiétant.

Les haussiers n’ont pas encore défié la force des bougies d’arrêt, qui a montré plus de transactions que la zone de consolidation précédente, qui a ouvert la voie à une consolidation d’un mois en juillet. De plus, le RSI montre que le prix SHIBA est plus survendu que lorsque la pièce notoire s’échangeait 150% plus haut en février 2022.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Lorsqu’il est combiné, le prix du Shiba Inu pourrait se diriger vers le sud pour collecter des liquidités au niveau de 0,00000975 $, soit une baisse de 33 % par rapport à la valeur actuelle d’aujourd’hui. L’invalidation de la thèse baissière est maintenant un chandelier de clôture au-dessus de 0,00001875 $ jusqu’à nouvel ordre.

Récapitulatif de la configuration du commerce Shiba Inu

Configuration commerciale haussière SHIB / USDT

Le prix du Shiba Inu a récemment augmenté de 35 % en une seule journée. Tout au long de l’été, les perspectives sur le prix du Shiba Inu ont été maintenues à une position haussière à court terme avec des objectifs dans la zone 0,00001400 -0,00001550 $. Dans la thèse haussière de la semaine dernière, une récompense de 2,7-1 pour la configuration du commerce de risque était prévue.

Un pic volatil vers 0,00001300 $ pourrait être un catalyseur important pour des objectifs plus élevés. L’invalidation de la tendance haussière reste à 0,00001150 $.

Thèse Shiba Inu Hodl

Après avoir repéré une divergence baissière sur le graphique journalier, une mise à jour a été publiée suggérant de suivre le commerce rentable et de continuer à viser des objectifs plus élevés.

« Pourtant, la zone cible prévue à 0,00001400 $ est à portée de main. Si l’objectif est dépassé, les traders peuvent envisager d’actualiser le profit, car les divergences baissières ont tendance à entraîner des liquidations après coup. Les premiers signes de faiblesse de la tendance haussière seront une cassure en dessous de 0,00001217 $.

Thèse de divergence baissière de Shiba

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Shiba Inu, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security