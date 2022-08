Prédiction de prix Polkadot : un jeton de 4 $ d’ici 2023 ? | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot a chuté à la manière d’Eiffel à deux reprises.

Le prix du DOT a imprimé trois vagues d’impulsion propres et n’a pas encore marqué de niveaux de liquidité significatifs près du point d’origine du rallye.

Un retracement peut se produire jusqu’à 11,75 $ et maintenir une perspective baissière vers 4,00 $.

Le prix de Polkadot pourrait assister à une autre disparition catastrophique avant le début d’une véritable course haussière crypto.

Le prix de Polkadot pourrait encore baisser

Dans une perspective à moyen terme, le prix de Polkadot pourrait connaître une baisse supplémentaire de 50 %. Le géant des contrats intelligents a été témoin d’un incroyable rallye de 2 400 % depuis août 2020. Le prix du DOT a atteint un niveau record à 55 $ avant que les baissiers ne prennent le contrôle de la scène.

Le prix des enchères de Polkadot est inférieur de 84 % à son niveau record, mais il y a encore des raisons de croire à une autre chute de 50 % dans les mois à venir.

Au moment de la rédaction, le prix de Polkadot se négocie à 8,38 $. Les données techniques reflètent une vague fractale remontant à mars 2022, lorsque le prix DOT a augmenté de 70 % en un mois, pour tomber à plat et baisser de 75 % supplémentaires. La vente s’est déroulée presque en chute libre. Une légère augmentation de la pression baissière a été imprimée près du niveau de prix de 11,75 $ au cours de la première semaine de mai. De plus, le prix DOT a franchi le niveau de support de l’indice de force relative en territoire de survente.

La baisse du style penny from Eiffel s’est produite à deux reprises, chacune réduisant le prix Polkadot de plus de 50%. La théorie d’Elliott Wave suggère que le prix Polkadot a imprimé trois vagues d’impulsion claires (ou une vague de supercycle) dans le plus haut de 55 $. Une correction de supercycle pourrait être sur la table avec des cibles au point d’origine de l’ascension à 4,00 $.

Graphique DOT/USDT à 1 semaine

Les investisseurs doivent être très prudents car le prix DOT peut remonter vers 11,74 $ sans invalider la thèse baissière à moyen terme. Si les aspects techniques continuent de se dérouler de manière triangulaire, une vente dans la zone de prix de 4,00 $ pourrait se produire dès 2023.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Polkadot, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security