Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: le plaisir coupable de Gepetto pt.2 | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a franchi une barrière cruciale et indique des objectifs plus bas à court terme.

Le nouveau niveau élevé d’Ethereum compense la précédente divergence RSI.

Ripple continue d’afficher une légère augmentation des transactions et du volume avec peu de biais directionnel à montrer.

Le marché de la cryptomonnaie est proche de la catastrophe, mais les fabricants de catalyseurs n’ont pas encore été déclenchés. Soit la liquidation arrive bientôt, soit l’argent intelligent continuera de liquider les premiers baissiers.

Le prix du Bitcoin est presque là

Le prix du Bitcoin montre des raisons de croire à une prochaine vente. Depuis le 1er juillet, le prix du BTC a augmenté de 33 % de manière irrégulière. La conduite turbulente a créé un motif en forme de bord enroulé qui a provoqué des bas plus élevés et des hauts plus bas tout au long du mois de juillet. Maintenant, les baissiers ont établi une bougie de clôture quotidienne à l’extérieur du coin, ce qui pourrait être la première preuve d’un renversement à venir.

BitcoinJe suis actuellement vendu aux enchères à 23 411 $. La monnaie numérique peer-to-peer a montré une légère hausse de volume au milieu de la cassure de la ligne de tendance, tandis que l’indice de force relative a affiché plusieurs divergences baissières au cours de l’été. De plus, les baissiers ont établi une brèche dans les moyennes mobiles simples de 8 et 21 jours. Le dernier prix marqueur BTC devra justifier l’ouverture d’une position courte est une violation inférieure à 23 125 $ (comme mentionné dans les perspectives précédentes).

L’invalidation du scénario de tendance baissière (à condition que 23 125 $) soit une brèche au-dessus de 26 800 $. Les objectifs baissiers sont de 20 916 $ et potentiellement de 18 400 $, jusqu’à une baisse de 20 % par rapport au prix actuel du BTC.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix Ethereum n’est pas encore là

Le prix d’Ethereum est à la frontière d’une baisse anticipée. Pourtant, les traders qui cherchent à entrer sur le marché doivent être prudents car le jeton de contrat intelligent n’a pas encore enfoncé le clou dans le cercueil de la disparition de la tendance haussière.

La devise du prix Ethereum se négocie à 1 862 $. Le profil de volume a constamment diminué, signalant l’ambition des commerçants de détail de faire baisser les prix. Bien que l’indice de force relative ait affiché des divergences baissières tout au long du mois de juillet, le nouveau sommet établi à 2 030 $ contrebalance la pression baissière et pourrait entraîner un sommet supplémentaire vers 2 159 $.

Pourtant, le court-métrage prévu est une possibilité. Une rupture au niveau de 1 754 $ pourrait déclencher une forte baisse ciblant 1 420 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 25% par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix du XRP pourrait à nouveau secouer les traders

Le prix du XRP donne à réfléchir au cours de la troisième semaine de négociation d’août. Un afflux de volume très particulier est récemment arrivé alors que le jeton de remise numérique continue de planer au-dessus d’un canal de tendance descendante crucial. Le prix du XRP n’a pratiquement pas bougé au milieu de l’augmentation des transactions, ce qui dicte la question, qui achète et qui vend ?

Le prix XPR se vend actuellement aux enchères à 0,3764 $. Une analyse en chaîne a récemment montré une augmentation des transactions pour le prix XRP la semaine dernière. Historiquement, les grands pics d’activité des utilisateurs ont entraîné des ventes de 15 à 20 % dans le passé. Ainsi, les commerçants doivent être très prudents lorsqu’ils s’impliquent dans le prix du XRP.

Indicateur de portefeuilles actifs quotidiens de Santiment

Une cassure au-dessus du sommet du swing du 30 juillet à 0,41 $ devrait être le catalyseur pour provoquer un rallye de 20 % vers 0,48 $.

Au contraire, si les creux mariés à 0,3586 $ sont dépassés, une liquidation massive pourrait viser 0,29 $, entraînant une baisse de 20 %.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security