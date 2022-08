La chute libre du prix LUNA de Terra s’arrête soudainement, affichant des signaux haussiers | Cryptomonnaie

Soulagement alors que le prix de LUNA rebondit par rapport au support établi à 1,88 $.

Plusieurs signaux d’achat prennent vie alors que le prix de LUNA pousse sa mission haussière à 3,00 $.

Les traders devraient envisager de réserver des bénéfices précoces à 2,00 $, citant une immense résistance le long d’une ligne de tendance descendante.

Le prix de LUNA se dirige vers le nord après avoir rompu une séquence de deux semaines de défaites depuis le sommet d’août à 2,61 $. Ce revirement pourrait suggérer que les investisseurs particuliers reviennent dans un contexte de spéculation croissante pour une impulsion haussière ciblant 3,00 $.

Le prix LUNA est-il prêt à se déplacer vers le nord ?

Les chances semblent pencher à la hausse alors que le prix de LUNA rebondit sur le support à 1,88 $. La tâche la plus difficile pour les haussiers est de confirmer une cassure au-delà de la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à 2,00 $. Une clôture quotidienne de quatre heures au-dessus de cette résistance encouragera les acheteurs à mettre de côté leurs doutes et à embarquer pour des gains visant 3,00 $.

Graphique LUNA/USD sur quatre heures

L’indice de force relative (RSI) dans la même période de quatre heures montre que les baissiers sont résilients et auraient besoin de plus de persuasion si le prix LUNA veut cimenter sa tendance haussière. Par conséquent, les traders doivent suivre attentivement les mouvements du RSI à court terme. S’il revient au-dessus de la ligne médiane et forme une divergence haussière avec le prix, les acheteurs gagneront le bras de fer et assureront la voie de la reprise.

Un signal d’achat de l’indicateur séquentiel TD contribue à la nouvelle tendance haussière. Comme observé sur le graphique de trois heures ci-dessous, cet appel aux investisseurs à envisager d’acheter LUNA s’est manifesté par un chandelier neuf rouge. Il laisse entrevoir une tendance baissière qui s’affaiblit, laissant place à une tendance haussière potentielle.

Habituellement, un ordre d’achat est recommandé lorsque le bas des sixième et septième bougies du décompte est dépassé par le bas des huitième et neuvième barres.

Graphique LUNA/USD sur trois heures

Pour les traders, il serait plus sûr de se contenter d’un profit à 2,00 $, en gardant à l’esprit que le prix de LUNA n’a pas dépassé la ligne de tendance descendante sur le graphique de quatre heures depuis début août.

L’indicateur Parabolic SAR sur le graphique de trois heures peut entraver une reprise significative à moins qu’il ne bascule en dessous du prix LUNA. Si les acheteurs perdent le contrôle de la tendance haussière attendue, les pertes pourraient atteindre 1,80 $ et 1,60 $ de manière séquentielle.