Qu’est-ce que Dogechain, la sauce secrète derrière la hausse des prix de 15 % de Dogecoin ? | Cryptomonnaie

Les détenteurs de Dogecoin peuvent « relier » DOGE et l’utiliser pour DeFi, NFT et plus sur Dogechain, une nouvelle plate-forme blockchain.

Dogechain est une solution de mise à l’échelle de couche 2 pour DOGE, basée sur la principale chaîne latérale Ethereum, Polygon Edge.

DOGE a rapporté près de 30% de gains aux détenteurs au cours des deux dernières semaines, les analystes prévoient une reprise de la pièce meme.

Dogechain est la solution de mise à l’échelle de la couche 2 de Dogecoin. Contrairement aux solutions de mise à l’échelle typiques, Dogechain a été développé par une équipe sur Polygon Edge. Le lancement de Dogechain a alimenté le sentiment haussier des détenteurs de DOGE.

Dogechain : la solution de mise à l’échelle de la couche 2 de Dogecoin

Grâce à Dogechain, une plate-forme de blockchain nouvellement lancée, les utilisateurs de DOGE peuvent relier leurs jetons et les utiliser pour DeFi, NFT, etc. Fait intéressant, les créateurs de Dogecoin et les développeurs de la Fondation Dogecoin ne sont pas impliqués dans le projet Dogechain.

Dogechain est une solution de mise à l’échelle de couche 2 non traditionnelle pour Dogecoin, construite sur Polygon Edge. Cadre modulaire et extensible, Polygon Edge permet aux développeurs de créer des réseaux blockchain, des chaînes latérales et des solutions de mise à l’échelle générales compatibles avec Ethereum. La solution de mise à l’échelle non traditionnelle augmente la domination sociale et les mentions de la pièce meme sur les plateformes de médias sociaux. Sur la base des données de LunarCrush, un tracker de crypto-intelligence, l’activité sociale a culminé dans le réseau Dogecoin. Les partisans soutiennent qu’un rallye Dogecoin à court terme est probable.

Le prix Dogecoin a rapporté 15% de gains aux détenteurs au cours de la semaine dernière. L’idée d’une solution de couche 2 pour DOGE est considérée comme l’équivalent de la création de protocoles DeFi, NFT et dApps sur Dogecoin.

Tout comme le hard fork Vasil de Cardano et la fusion d’Ethereum changent la donne pour le réseau, Dogechain est considéré comme un catalyseur du prix DOGE. Dogecoin a commencé comme une pièce meme, après un pic d’utilité et d’adoption. DOGE est désormais accepté par les marchands du monde entier, via des processeurs de paiement tels que NowPayments. Avec Dogechain, cela avance de quelques étapes, augmentant encore la valeur utilitaire du projet.

Le prix du Dogecoin est prêt à être récupéré

Les analystes affirment que le prix Dogecoin est prêt pour une reprise. Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Dogecoin est susceptible de basculer à la hausse si des conditions spécifiques sont remplies. Pour plus d’informations, regardez la vidéo ci-dessous :