Youniverze Finance, Bitcoin et Ethereum peuvent-ils aider à relancer le marché baissier ? | Cryptomonnaie

Cet été a été une période difficile pour les investisseurs en crypto. Il a vu la valeur de crypto-monnaies importantes telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) et Terra (LUNA) diminuer de manière significative. La volatilité du marché de la cryptomonnaie a amené de nombreux acheteurs à se méfier du réseau de blockchain dans lequel ils souhaitent investir.

Malgré la déclinaison rapide de Bitcoin et Ethereum au cours des trois derniers mois, les deux pièces ont réussi à maintenir leur position de crypto-monnaies les plus précieuses du marché.

Un réseau crypto à venir qui vise à atteindre les mêmes sommets que les deux réseaux blockchain est Youniverze Finance (YUNI), un projet multi-chaînes qui vise à élever la technologie blockchain en améliorant l’approvisionnement et le commerce. Cet article explorera comment Youniverze Finance, Bitcoin et Ethereum peuvent contribuer à la relance de ce marché baissier.

Youniverze Finance – Le Réseau Multi-Chaînes

Youniverze Finance (YUNI) est la solution unique pour des transactions transparentes. YUNI veut éliminer la complexité de l’exécution des transactions cryptomonnaies. Youniverze Finance aussi

Le projet peut être utilisé pour la gouvernance, comme le vote et les sondages, pour encourager et récompenser les premiers contributeurs au projet. Essentiellement, Youniverze Finance vise à rendre les marchés de la cryptomonnaie plus accessibles aux utilisateurs moyens en proposant une grande variété d’applications et de fonctionnalités.

Son réseau prévoit de reconnaître le pont ou DEX le plus rentable avec le taux de swap le moins cher pour rendre les transactions cryptomonnaies peu coûteuses pour les détenteurs de jetons.

De plus, Youniverze Finance permet aux chaînes de s’engager de manière significative les unes avec les autres en préservant leur autonomie et leur sécurité. Les détenteurs de jetons YUNI peuvent miser pour recevoir des récompenses tout en participant à des propositions et décisions critiques concernant l’avenir de l’écosystème.

Le nouveau réseau cryptomonnaie permet aux utilisateurs d’accéder à plusieurs fournisseurs de liquidité, y compris des fournisseurs de liquidité multi-chaînes et en chaîne. YUNI étant dans la première phase de sa prévente, les utilisateurs bénéficient d’un bonus de 6 % disponible pour les six prochaines semaines, ce qui donne aux acheteurs suffisamment de temps pour acheter le jeton.

Bitcoin – Le fondateur de la crypto

La notoriété du Bitcoin (BTC) est éminente car il s’agit de la première crypto-monnaie. Il est apparu en janvier 2009 en tant que monnaie numérique peer-to-peer, ce qui indique que toutes les transactions se produisent directement entre les participants indépendants du réseau, sans l’intervention d’un intermédiaire pour les faciliter.

Bitcoin a été fondé par un individu anonyme qui porte le pseudonyme de « Satoshi Nakamoto », qui a publié le livre blanc de la monnaie en octobre 2008. Beaucoup de gens se demandent comment BTC a réussi à maintenir sa domination sur le marché de la cryptomonnaie pendant treize ans. Être la première crypto-monnaie à avoir jamais existé lui confère un avantage unique sur les autres pièces,

Bitcoin a des millions de passionnés qui créent, achètent et distribuent Bitcoin. Il a créé une communauté mondiale en présentant au monde une nouvelle industrie numérique. BTC a gagné plus de 1 000 en valeur marchande au 8 août 2022, ne montrant aucun signe de ralentissement.

Ethereum – Le pionnier des contrats intelligents

Ethereum est une crypto-monnaie chargée de révolutionner les contrats intelligents dans les réseaux blockchain. Les contrats intelligents sont des programmes informatiques qui exécutent automatiquement les actions nécessaires pour remplir un accord entre plusieurs parties en ligne.

Ils ont été conçus pour réduire le besoin de tierces parties impliquées avec les sous-traitants, réduire les coûts de transaction et accroître la fiabilité des transactions. La principale innovation d’Ethereum a été la création d’un réseau qui lui a permis d’exécuter des contrats intelligents en utilisant la technologie blockchain pour renforcer les avantages existants que la technologie des contrats intelligents apporte.

Ethereum a récemment annoncé son intention de passer d’un consensus de preuve de travail à un algorithme de preuve de participation, qui, selon eux, améliorera la durabilité et l’évolutivité. Ce changement était prévu depuis la création d’Ethereum en 2015 et verrait un nouveau mécanisme de consensus tout en introduisant le sharding comme solution de mise à l’échelle.

Cette transition sera connue sous le nom d’Ethereum 2.0 et est testée cette semaine, avec une nouvelle exécution prévue en septembre 2022. La cohérence d’Ethereum dans l’adaptation et l’amélioration de la technologie blockchain en fait l’une des crypto-monnaies les plus dominantes du marché. Si vous voulez de la fiabilité lors de l’achat d’une crypto-monnaie, ne cherchez pas plus loin qu’Ethereum.

Cet article est un contenu sponsorisé