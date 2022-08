Les traders APE devraient-ils ignorer la vente et acheter le fondement de l’action des prix ApeCoin ? | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin est soutenu ce jeudi dans un environnement de marché difficile qui cherche une direction.

Le prix APE est, à côté de plusieurs autres crypto-monnaies, à la croisée des chemins pour poursuivre son rallye ou le casser.

Attendez-vous à voir un rebond dans la dernière ligne droite du rallye estival.

L’action des prix d’ApeCoin (APE) est soutenue par un trio d’éléments techniques qui retiennent les traders pour le moment et empêchent une autre jambe de baisser. Le rallye estival a encore de la marge, mais les traders doivent se dépêcher car une fois septembre lancé, les investisseurs se recentreront et se prépositionneront pour les commentaires bellicistes des banques centrales qui pourraient peser lourdement sur leurs positions – surtout s’ils réitèrent leur rhétorique belliciste d’avant. L’été. Attendez-vous à voir un rallye vers 9,50 $ ou 55 % dans le meilleur des cas, au cours des deux dernières semaines du mois.

Le prix APE peut encore rebondir de 55% au mieux

Le prix de l’ApeCoin a reculé ces deux dernières semaines alors qu’il est tombé d’environ 21 % par rapport à son sommet d’août, ce qui en fait le Manchester United des principales crypto-monnaies. Bien que la surveillance soit désastreuse, l’aide est en cours de la part de l’indice de force relative (RSI) qui montre une divergence positive. Comme le RSI a considérablement baissé, il est logique que les traders interviennent et commencent à constituer une participation dans ApeCoin maintenant, étant donné que l’indicateur recèle un potentiel de hausse important.

Le prix APE est soutenu par la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours, le pivot mensuel autour de 6,10 $ et le support proche du plus bas du 27 mai 2022, à 5,79 $. Un rebond là-bas verrait l’action des prix APE revenir à une ligne de tendance rouge descendante – avec une cassure possible au-dessus par la suite. Une fois cassé, attendez-vous à un rallye massif vers 9 $ – 9,50 $ avec de nouveaux sommets pour août.

Graphique journalier APE/USD

Le risque à la baisse survient si la pop s’avère être simplement un achat risqué au pivot mensuel. Dans un tel scénario, les baissiers sauteront rapidement sur le rallye et ramèneront l’action des prix à ce même niveau de pivot. Le support ne peut durer que longtemps et une pause verrait probablement l’action des prix tomber en dessous de la SMA de 55 jours pour la première fois en août. Après cela, attendez-vous à voir un nouvel effondrement vers 5 $, la ligne dans le sable et la dernière ligne de défense pour le prix APE avant une chute à ses niveaux les plus bas pour 2022.