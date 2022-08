Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ripple, Tezos et Polygon – European Wrap 18 août | Cryptomonnaie

Le prix XRP montre un désintérêt évident parmi les utilisateurs à mesure que l’altcoin se consolide. Il est peu probable que cette action des prix donne des résultats tant qu’elle reste dans la fourchette.

L’action sur les prix de Tezos (XTZ) a vu ses gains s’évaporer mercredi en fin de journée après la publication des minutes de la Fed. Bien que plusieurs médias crient que les minutes impliquaient un ralentissement des hausses de taux, les marchés mondiaux racontent une toute autre histoire avec tous les segments à risque des marchés mondiaux sur le dos. Cela déclenche une grande question : la cassure d’hier est-elle un piège haussier, ou s’agit-il d’un simple revers et d’une fenêtre d’opportunité pour aller à nouveau à l’encontre de la ligne de tendance favorable ?

Polygon (MATIC) se négocie comme l’un des jeux de tir à la première personne les plus populaires cette semaine, comme Medal of Honor ou Quake – et personnellement mon préféré : Return to Castle Wolfenstein (à la fois l’original des années 80 et le remake de 2001). Les habitués de ces jeux savent que pour passer au niveau supérieur, il faut trouver des munitions et des kits de secours pour se restaurer à 100%. Il en va de même pour le prix MATIC, qui a pu dépasser 0,960 $ au cours du week-end mais est sorti de ce niveau endommagé et manque de munitions pour atteindre 1,187 $. Cela déclenche une chute en dessous de 0,960 $, à la recherche d’une réserve secrète avec des munitions haussières.