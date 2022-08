Pourquoi devriez-vous investir dans la crypto pendant un marché baissier ? | Cryptomonnaie

Investir dans la cryptomonnaie consiste moins à prospérer dans un marché haussier, mais plutôt à entrer dans un marché baissier. Les marchés baissiers créent des opportunités génératrices de richesse, tandis que les marchés haussiers ne font que créer beaucoup de bruit. La plupart des investisseurs entrent dans la crypto pendant un marché haussier, sans se rendre compte que les hauts et les bas du marché limitent le potentiel de profit. Les marchés baissiers, en revanche, créent des plus bas et des plus hauts dans le pool, ce qui en fait le bon endroit pour que les investisseurs entrent sur le marché de la cryptomonnaie.

Voici pourquoi les marchés baissiers favorisent les investisseurs et comment considérer les marchés comme des opportunités à long terme plutôt que comme des gains à court terme.

Opportunité de créer de la richesse générationnelle ?

La seule question que chaque investisseur se pose est : s’il est sûr d’investir pendant un marché baissier, et la réponse courte est oui. Cela ne indique pas qu’il faille aveuglément placer son argent dans n’importe quelle pièce. En fait, il s’agit davantage de suivre des disciplines d’investissement éprouvées ainsi que des stratégies de gestion des risques et du portefeuille. Les marchés ne peuvent pas être chronométrés. Mais, avec quelques stratégies d’investissement de base et des connaissances techniques, on peut tirer le meilleur parti d’un marché baissier.

La moyenne des coûts en dollars (DCA) est l’une des grandes approches à suivre dans un marché baissier. DCA, c’est quand un investisseur investit constamment de l’argent en quantités presque égales au fil du temps. Cette approche permet d’équilibrer le prix d’achat dans le temps. Cela empêche d’investir tout son argent dans n’importe quelle crypto et évite le risque de pertes énormes. Cette stratégie encourage une épargne diligente en augmentant le solde du portefeuille même lorsque la crypto baisse.

Une autre approche consiste à diversifier le portefeuille. La diversification dans ce contexte fait référence à l’exposition du portefeuille crypto aux écosystèmes DeFi. L’investissement ne se limite pas aux marchés au comptant de la cryptomonnaie. Il existe des écosystèmes DeFi qui offrent des rendements sur plusieurs crypto-monnaies. Il est également connu sous le nom d’agriculture de rendement. Par exemple, les investisseurs peuvent déposer leurs ETH dans le protocole DeFi Aave et profiter de rendements fixes sur leurs avoirs.

Les marchés baissiers mettent tous les investisseurs à l’épreuve. Bien que ces temps soient difficiles à supporter, l’histoire indique que le marché rebondira probablement rapidement. Et, si l’on investit à long terme, les marchés baissiers resteront dans les mémoires pour la richesse acquise en cours de route.

Le côté sain d’un marché baissier

Bien que les marchés baissiers soient généralement douloureux pour les gens, ils n’empêchent pas les développements de se produire. Le dernier marché baissier, par exemple, a été rude, mais les nouvelles adresses ETH n’ont pas considérablement diminué. Il n’y avait qu’une réduction de 12 %. De plus, Arbitrum, qui est une blockchain de couche 2, a vu ses transactions quotidiennes en chaîne augmenter. C’est le cas depuis le marché méga baissier de 2017 qui a donné naissance aux protocoles DeFi les plus performants d’aujourd’hui.

Les marchés baissiers permettent également aux constructeurs de recentrer leurs efforts sur la construction de leurs produits dans une meilleure version car il y a moins de bruit de projets avec des fondamentaux médiocres essayant de tirer les bons vers le bas. La réflexion à long terme, le travail acharné et la planification ont plus de place pour régner en maître dans un marché baissier maigre. De même, les marchés baissiers éliminent le marché des projets les plus faibles qui fonctionnent souvent comme des poids morts, des distractions ou des escroqueries pures et simples. Il fait émerger de véritables bâtisseurs et des projets qui créent quelque chose d’une grande utilité.

Umami, par exemple, est un projet de services publics en cours de développement pendant ce marché baissier. Il s’agit d’un protocole DeFi qui fournit des coffres stratégiques qui créent des rendements à long terme ajustés au risque sur les actifs cryptomonnaies de base tels que $USDC, $BTC et $ETH. Exeno est un autre exemple de projet qui fournit des services publics via sa plateforme de crypto-commerce. La plateforme est une place de marché en ligne qui propose une gamme diversifiée de produits en permettant aux clients de payer en crypto. La plate-forme est alimentée par sa pièce exeno native (EXN) qui sera disponible via un IEO à la mi-septembre que les investisseurs peuvent acquérir à un prix réduit.

Les marchés baissiers sont la porte d’entrée des fortunes du marché haussier

Les marchés baissiers offrent plus d’opportunités que les marchés haussiers, et seuls ceux qui les voient à travers le prisme d’un investisseur discipliné peuvent en profiter. De nombreux facteurs entrent dans l’analyse des opportunités. C’est une compétence qui peut être acquise en comprenant les principes d’investissement de base et les fondamentaux de la cryptomonnaie. Les marchés baissiers sont absolument importants, non seulement pour investir, mais aussi pour éliminer les escroqueries et les projets médiocres. Il met en lumière les constructeurs et les projets réels, donnant à l’industrie de la cryptomonnaie une reconnaissance bien méritée. En d’autres termes, c’est la seule porte d’entrée vers les fortunes du marché haussier

Cet article est sponsorisé par Venture369