Pourquoi les commerçants XTZ doivent être collés à l’écran pendant les prochaines 48 heures | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos va probablement baisser aujourd’hui après la publication haussière de mercredi.

Le prix XTZ est à la merci des marchés mondiaux qui se retournent ce matin.

Soit les poignées du support technique tiennent, soit elles cassent sous la pression du dollar.

L’action sur les prix de Tezos (XTZ) a vu ses gains s’évaporer mercredi en fin de journée après la publication des minutes de la Fed. Bien que plusieurs médias crient que les minutes impliquaient un ralentissement des hausses de taux, les marchés mondiaux racontent une toute autre histoire avec tous les segments à risque des marchés mondiaux sur le dos. Cela déclenche une grande question : la cassure d’hier est-elle un piège haussier, ou s’agit-il d’un simple revers et d’une fenêtre d’opportunité pour aller à nouveau à l’encontre de la ligne de tendance favorable ?

Le prix XTZ fixé pour se décider

L’action des prix de Tezos avait vu les traders jouer leur main avant que les minutes de la Fed ne soient publiées à la fin de la séance de négociation américaine. Normalement, ces minutes ne réservent pas de surprises car Powell et d’autres membres de la Fed ont souvent depuis longtemps transmis aux marchés le point de vue du comité du FOMC sur les hausses de taux et sa voie à suivre. La session ASIA PAC, cependant, a montré une diversion avec ce que les gros titres de Twitter, de la télévision Bloomberg et d’autres organes d’information financière disaient au sujet des minutes montrant un cas de baisse ou de hausse des taux pour ralentir de sitôt.

Le prix XTZ est donc à la croisée des chemins, et les lecteurs qui ont suivi nos articles sur l’action des prix XTZ sont normalement bien conscients de ce qui se passe et de ce qui cause l’action des prix en dents de scie dans les crypto-monnaies. Attendez-vous à ce que le prix XTZ respecte la règle la plus importante : le marché a toujours raison, ce qui se résume au prix XTZ fixé pour passer en dessous de la ligne de tendance ascendante verte. Le piège haussier verra le prix XTZ chuter de 10% vers 1,66 $ avec la moyenne mobile simple sur 55 jours et le pivot mensuel ralentissant et attrapant la baisse à la baisse.

Graphique journalier XTZ/USD

Le titre de cet article demande aux traders XTZ de surveiller l’évolution des prix comme des faucons, car si cette ligne verte de tendance ascendante se maintient, un autre retour à 2 $ est accordé. Cela viendrait avec les marchés s’habituant à la rhétorique de la Fed, et après une courte ondulation, commencerait à voir à nouveau la doublure argentée pour négocier plus haut. Le prix XTZ pourrait alors être sur la cible de 2,25 $ près du sommet du 26 mai 2022.