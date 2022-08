L’inflation pas si mauvaise soulage le marché de la cryptomonnaie, les grands acteurs sont de retour, aperçu des gagnants | Cryptomonnaie

Tous les marchés, ainsi que les marchés de la cryptomonnaie, ont été stimulés par une inflation américaine meilleure que prévu. Étant donné que les acteurs du marché avaient anticipé une baisse plus profonde de 8,7 %, la chute de 8,5 % de juillet a été un signe de soulagement pour les marchés à risque.

Avant de décider de déclencher une augmentation des taux de 50 ou 75 points lors de la réunion de septembre, les membres de la Réserve fédérale se réuniront à Jackson Hole fin août pour digérer les rapports sur l’inflation et l’emploi.

Il est possible que les actifs à risque se redressent davantage en cas de ton accommodant adopté par la banque centrale américaine dans un contexte d’apaisement des pressions inflationnistes.

Historiquement, Bitcoin a suivi les marchés hérités, comme indiqué ci-dessous avec le S&P 500 en orange et le NASDAQ en bleu. Depuis qu’il a atteint son dernier creux, il semble que le marché du BTC se dirige vers le haut.

Source : TradingView

Les données de l’IPC et les décisions ultérieures de politique monétaire continueront de jouer un rôle important dans la détermination de ce qui se passera ensuite. Il est évident que les prochains mois seront façonnés par la situation géopolitique impliquant le conflit Ukraine-Russie, la crise énergétique hivernale européenne, la politique de la Chine envers Taïwan, les confinements liés au Covid, etc.

Les détenteurs à long terme sont optimistes

Pourtant, au cours des dernières années, BTC a généré au moins des gains annuels en pourcentage à deux chiffres pour les détenteurs à long terme, et il est trop tôt pour dire comment cette année se terminera, car les choses pourraient changer en un instant.

Source: laevitas.ch

L’activité actuelle de la chaîne indique qu’une mentalité d’achat à la baisse prévaut. Pour les investisseurs à long terme, Bitcoin reste un investissement prometteur avec un potentiel de croissance.

Les détenteurs de BTC à long terme semblent convaincus que le produit phare augmentera en valeur à l’avenir, comme le montre le graphique suivant. Les LTH sont généralement meilleurs pour prédire les mouvements de prix du Bitcoin par rapport aux nouveaux arrivants, il vaut donc la peine de leur prêter attention.

Sur la base du tableau des risques de réserve, qui est dans la zone verte depuis un certain temps maintenant, Bitcoin semble être un investissement risque/récompense attrayant.

Source : LookintoBitcoin.com

La peur diminue; les grands joueurs sont de retour sur la scène

Dans l’ensemble, le sentiment du marché de la cryptomonnaie s’est amélioré depuis la mi-juin, alors qu’il était dans un état de panique. Même si le score actuel de 30 est toujours en territoire de peur, il est loin du score de 6 à l’époque.

Source : LookintoBitcoin.com

Une initiative majeure a également été prise par BlackRock, le géant mondial de la gestion d’actifs, en s’associant à Coinbase. Wall Street fait lentement mais sûrement son chemin dans l’espace crypto. C’est un fait bien connu que les prix montent lorsque les investisseurs institutionnels entrent dans le jeu. Leur incursion dans la cryptomonnaie a certainement eu un impact sur la dernière grande course haussière qui a vu Bitcoin frapper ses derniers ATH.

Un aperçu des cryptos les plus performants

Certains gagnants notables incluent les jetons suivants.

Web énergétique (EWT)

EWT Token a bondi après que BlackRock ait salué Energy Web, une organisation à but non lucratif qui développe des systèmes d’exploitation pour les réseaux énergétiques et dont la mission est d’accélérer la décarbonisation de l’économie mondiale.

Au cours de la semaine dernière, l’EWT a augmenté de 36,6 %, portant son gain mensuel à 47,6 %.

Source : Messari.io

Réseau Ankr (ANKR)

Après avoir reçu un investissement de Binance Labs, Ankr Protocol, l’un des principaux fournisseurs de services d’infrastructure blockchain, a vu son jeton ANKR devenir parabolique. Au cours de la semaine dernière, son prix a augmenté de 30,5 % et, sur une base mensuelle, il a grimpé de 58 %. La valeur totale du projet s’élève maintenant à 377,5 millions de dollars grâce à cette augmentation de prix.

Source : Messari.io

iExec (RLC)

Parmi les gagnants figurait également RLC, la crypto-monnaie native d’iExec, une plate-forme informatique décentralisée où n’importe qui peut générer des revenus via la location de puissance de calcul, d’ensembles de données et d’applications. Le prix du RLC a augmenté de 39% au cours des deux dernières semaines.

Source : Messari.io