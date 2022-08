COIN saigne alors que Coinbase claque avec des allégations de délit d’initié sur 25% des nouvelles inscriptions | Cryptomonnaie

Selon un nouveau rapport, près de 25 % des inscriptions Coinbase au cours des quatre dernières années ont été en proie à des délits d’initiés.

Trois chercheurs australiens ont trouvé des preuves de délits d’initiés systématiques sur le marché de la cryptomonnaie.

L’action symbolique de Coinbase, COIN, a enregistré des pertes de 6 % du jour au lendemain.

Des chercheurs australiens ont recueilli des preuves de délits d’initiés systématiques sur Coinbase. Devant près de 25% des nouvelles inscriptions au cours des quatre dernières années, les initiés ont capitalisé sur des informations non publiques sur les jetons qui devraient être répertoriés sur Coinbase.

Des preuves de délit d’initié dans 25% des nouvelles inscriptions Coinbase émergent

Trois chercheurs australiens ont trouvé des preuves de délits d’initiés systématiques sur Coinbase. Le délit d’initié est le commerce d’une crypto-monnaie par des personnes ayant accès à des informations confidentielles ou matérielles non publiques. Dans le cas du délit d’initié de Coinbase, des personnes connaissant les crypto-monnaies qui seraient ensuite répertoriées ont acheté ces actifs et les ont vendus au détail une fois que le jeton a été répertorié sur la plate-forme.

Au cours des dernières années, l’effet Coinbase est devenu un récit populaire. L’effet Coinbase est la flambée du prix d’un jeton lorsque le marché apprend que le jeton est coté sur la plateforme d’échange par le biais d’une annonce publique. Si les particuliers ont accès à la liste des jetons répertoriés avant l’annonce publique, il reste suffisamment de temps pour récupérer la crypto-monnaie à un prix relativement bas et bénéficier des gains de «l’effet Coinbase» et de la cotation en bourse.

Ester Félez-Viñas, Luke Johnson et Tālis J. Putniņš sont trois chercheurs australiens qui ont identifié que les personnes ayant accès aux informations privilégiées de Coinbase étaient impliquées dans des hausses de prix importantes avant les annonces officielles de cotation. Cela rend le cas de délit d’initié de Coinbase similaire aux cas poursuivis de délit d’initié sur les marchés boursiers.

L’équipe de chercheurs australiens a exploité les données de la blockchain et identifié les transactions et les portefeuilles spécifiques des individus qui se sont engagés dans des transactions de manière cohérente avant les annonces. Cela a exclu les explications alternatives. Les chercheurs ont estimé que les délits d’initiés se produisent dans près de 10 à 25% des listes de crypto en tant que limite inférieure. Les initiés ont généré jusqu’à 1,5 million de dollars de bénéfices grâce à ces transactions.

Les personnes impliquées dans le délit d’initié, identifiées grâce au nouveau rapport de recherche, n’ont pas encore été poursuivies.

Article publié par des chercheurs australiens sur SSRN

Pourquoi le délit d’initié est-il une menace pour les commerçants de détail ?

Le délit d’initié est injuste et décourage les gens ordinaires de participer aux marchés. Étant donné que les personnes ayant accès à des informations matérielles non publiques pompent le jeton avant son inscription, les participants au détail ne bénéficient pas de l’inscription du jeton sur la plate-forme d’échange. Au lieu de cela, la plupart des participants au détail perdent du capital à la suite d’un délit d’initié. De plus, le délit d’initié cryptomonnaie est illégal, tout comme sur les marchés boursiers traditionnels.

COIN saigne sur l’échange FTX

L’action symbolique de Coinbase COIN sur l’échange FTX a chuté en réponse aux dernières recherches. COIN a généré près de 6% de pertes du jour au lendemain, le jeton a diminué de 8% au cours de la semaine dernière. L’action cotée en bourse de Coinbase, COIN, a également chuté lorsque l’étude universitaire des chercheurs australiens a été publiée par SSRN. Le document est disponible en téléchargement sur le site Web, et un problème juridique croissant pose problème pour COIN et son stock symbolisé.