Le marché de la cryptomonnaie teste la force des acheteurs | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a perdu 4% au cours des dernières 24 heures, tombant à 23,3 K $. Ethereum a perdu 5,3% à 1840 $. Les meilleurs altcoins sont en baisse de 3% (XRP) à 8% (Solana).

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a chuté de 3,4 % à 1,12 billion de dollars. L’indice Crypto Fear and Greed a chuté de 11 points à 30 jeudi, s’enfonçant plus profondément dans le territoire de la « peur ».

Une fois de plus, Bitcoin semble avoir agi comme un indicateur avancé du sentiment de risque sur les marchés mondiaux. L’ancienne crypto-monnaie s’était lentement corrigée au cours des trois jours précédents, mais ce n’est qu’hier qu’elle a franchi une étape décisive, avertissant d’un mouvement similaire dans les indices américains.

À l’heure actuelle, le BTCUSD est revenu dans la zone des creux locaux précédents et s’approche de la limite inférieure du canal de tendance haussière. Une cassure en dessous de 22,5 000 $ dans une forte baisse serait la preuve d’un écart dans la tendance des deux derniers mois et d’un signe avant-coureur de plongée plus profonde.

Contexte de l’actualité

Selon la journaliste de Fox Business Eleanor Terrett, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pourrait encore accuser les créateurs d’Ethereum de vendre des titres non enregistrés aux États-Unis.

Les dommages causés par le piratage de crypto-monnaie en 2022 s’élevaient à 1,9 milliard de dollars, après avoir doublé en un an et demi, selon le service d’analyse Chainalysis.

Le Parti vert européen a introduit des amendements législatifs pour augmenter les exigences de capital pour les banques utilisant des crypto-monnaies.

Les stablecoins soutenus par le dollar américain et d’autres monnaies fiduciaires élargiront l’accès aux services financiers et au Web3, selon l’échange de crypto-monnaie Coinbase. Selon Blockckdata, Alphabet, la société mère de Google, a investi plus de 1,5 milliard de dollars dans quatre sociétés de blockchain entre septembre 2021 et juin 2022. Viennent ensuite Blackrock (1,17 milliard de dollars) et Morgan Stanley (1,11 milliard de dollars). Dans l’ensemble, les grandes entreprises publiques ont investi environ 6 milliards de dollars dans la cryptomonnaie au cours de cette période.