Les Australiens achètent du carburant et des chips avec crypto dans 175 points de vente de carburant | Cryptomonnaie

La marque de dépanneurs et de stations-service On The Run (OTR) a lancé jeudi la prise en charge du paiement cryptomonnaie dans l’ensemble de ses 175 stations-service et dépanneurs à Victoria, en Australie-Méridionale (SA) et en Australie-Occidentale (WA).

Comme indiqué précédemment, cette décision fait partie d’une collaboration entre OTR, l’échange basé à Singapour Crypto.com et DataMesh, un fournisseur de systèmes de paiement basé à Sydney.

La bourse a fourni son service Pay Merchant en tant que couche de règlement des paiements, tandis que Datamesh a fourni les terminaux de point de vente.

S’adressant à Cointelegraph, le directeur général de Crypto.com pour l’Asie et le Pacifique, Karl Mohan, a noté qu’il n’a fallu que « huit semaines entre le moment de la preuve de concept et l’obtention d’un environnement entièrement évolutif et prêt pour la production ».

Mohan a noté que si 175 magasins OTR ont initialement été équipés de l’infrastructure, le service de paiement crypto est opérationnellement prêt à évoluer beaucoup plus loin.

« Ce qui se passe maintenant, c’est que n’importe quel commerçant, que vous soyez propriétaire d’un café ou quelqu’un qui gère des milliers de magasins, puisse simplement brancher et jouer », a-t-il déclaré.

En plus des 175 magasins, la société mère d’OTR, Peregrine Corp, a l’intention de déployer le service de paiement cryptomonnaie sur 250 autres sites de vente au détail à travers le pays, tels que Subway, Porto et Krispy Kreme.

Mohan a également déclaré que Crypto.com ne facture aucun frais sur les transactions dans ce contexte. Cependant, il y aura des frais du côté du commerçant, qui fixera ses propres tarifs. Cela peut suggérer que les coûts de transaction pourraient être similaires à ceux des paiements par carte avec fiat.

Interrogé sur ce qui est nécessaire pour que les paiements cryptomonnaies soient largement adoptés en Australie, en particulier compte tenu des obligations fiscales liées au paiement avec des actifs cryptomonnaies, Mohan a estimé que l’utilisation d’un stablecoin soutenu par le dollar australien pourrait être la clé :

Alors bien sûr, Bitcoin et Ethereum en raison de leur capitalisation boursière sont déjà en tête de liste. Mais un nombre écrasant de consommateurs ont déclaré qu’ils étaient prêts à accepter et à commencer à payer avec des stablecoins australiens.

« Nous avons rendu le système disponible et si vous avez vu ANZ annoncer le stablecoin en dollars australiens, et que nous voyons ces types de stablecoins devenir disponibles, je crois vraiment qu’il deviendra courant », a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, la banque ANZ a testé son stablecoin A $ DC uniquement à des fins institutionnelles privées, mais si elle finit par s’ouvrir au marché de détail, Mohan a déclaré que «nous aimerions avoir l’opportunité de travailler avec n’importe quel financier ou australien. institution de dépôt qui souhaite introduire un stablecoin.