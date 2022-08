Le prix XRP personnifie le manque d’élan et le désintérêt alors que SEC v. Ripple s’éternise | Cryptomonnaie

Le prix XRP tente de franchir la barre des 0,381 $ depuis environ 55 jours.

Une sortie de la consolidation entre 0,381 $ et 0,359 $ entraînera un biais directionnel.

Les investisseurs peuvent chercher à retourner longtemps si Ripple reteste le niveau de support de 0,340 $.

Le prix XRP montre un désintérêt évident parmi les utilisateurs à mesure que l’altcoin se consolide. Il est peu probable que cette action des prix donne des résultats tant qu’elle reste dans la fourchette.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis continue de retarder la divulgation des documents de William Hinman, l’ancien président de la SEC. De plus, le régulateur a pris un coup dur lorsque la juge magistrate Sarah Netburn a accordé l’appel du défendeur non seulement pour signifier des assignations à comparaître au plaignant, mais également pour authentifier les vidéos des remarques publiques faites par les responsables de l’agence.

Cependant, la SEC a fait un retour avec un dossier en une seule ligne qui se lit comme suit :

Le demandeur ne prend respectueusement aucune position sur la requête des défendeurs visant à rouvrir la découverte des faits pour signifier des assignations à comparaître à des tiers dans le but d’obtenir des enregistrements vidéo à des fins d’authentification.

Alors que le procès s’éternise, les investisseurs et les spectateurs semblent perdre tout intérêt alors que le jeton de versement se consolide sans aucun signe de vie.

Le prix Ripple reste inéchangeable

Le prix Ripple a retesté l’obstacle de 0,381 $ pour le 14e jour sans aucun signe de biais directionnel. Un examen plus approfondi révèle que le jeton de versement oscille entre les barrières de 0,381 $ et 0,359 $.

Bien qu’il y ait eu une tentative de monter plus haut le 17 août, elle a échoué de la même manière que ses prédécesseurs. En conséquence, le jeton de remise se négocie actuellement à 0,372 $. Une ventilation du plancher de support de 0,359 $ fera baisser le prix du XRP de 5,3 % pour retester le pied de 0,340 $.

Si les détenteurs continuent de réaliser des bénéfices, un balayage du double fond formé à 0,326 $ est probable. Avec l’affaiblissement de la structure des prix du Bitcoin, les investisseurs peuvent s’attendre à une légère baisse pour le jeton de remise.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

En raison de sa consolidation, entre les barrières de 0,381 $ et 0,359 $, la négociation du prix XRP n’est actuellement pas optimale. . Tant que le jeton de remise flotte dans cette région, aucun avantage majeur n’est attendu de son échange.

Cependant, une cassure ou une rupture de l’un de ces niveaux confirmera les perspectives directionnelles à court terme du prix Ripple. Un retournement de l’obstacle de 0,381 $ dans un plancher de support déclenchera un mouvement haussier et sera un signal pour rechercher un mouvement vers 0,440 $.