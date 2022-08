Le marché de la cryptomonnaie est-il revenu à une tendance baissière ? | Cryptomonnaie

Les traders sont devenus plus actifs car, maintenant, presque toutes les pièces sont entrées dans la zone rouge.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Bitcoin (BTC) a poursuivi sa baisse d’hier, en baisse de 1,51%.

Graphique BTC/USD par TradingView

Les haussiers ont perdu la barre des 24 000 $, ce qui indique que les baissiers contrôlent la situation pour le moment.

Si la cassure de 23 000 $ se produit, on peut s’attendre à un test du niveau le plus proche à 22 400 $ d’ici la fin du mois en cours.

Bitcoin se négocie à 23 430 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Ethereum (ETH) a perdu plus que Bitcoin (BTC) avec une baisse de 2,53%.

Graphique ETH/USD par TradingView

Ethereum (ETH) se négocie en dessous de 1 900 $, ce qui indique qu’il y a peu de chances de voir une course haussière à moyen terme. Si les traders ne peuvent pas prendre l’initiative d’ici la fin de la journée, le principal altcoin peut toucher le niveau de support à 1 785 $ très bientôt.

Ethereum se négocie à 1 835 $ au moment de la presse.

EOS/USD

EOS fait exception à la règle puisque la pièce a explosé de près de 20 % au cours des dernières 24 heures.

Graphique EOS/USD par TradingView

EOS a cassé la résistance à 1,449 $ sur le graphique journalier. Tant que le taux ne dépasse pas ce seuil, les acheteurs restent plus puissants que les vendeurs. Cependant, les traders pourraient avoir besoin de plus de temps pour accumuler de la puissance pour une croissance future. Dans ce cas, le trading latéral dans la fourchette de 1,5 $ à 1,6 $ est le scénario le plus probable pour les jours à venir.

EOS se négocie à 1,552 $ au moment de la presse.

SOL/USD

Solana (SOL) est aujourd’hui le principal perdant, en baisse de 4,33%.

Graphique SOL/USD par TradingView

Solana (SOL) a continué d’augmenter après la fausse cassure de la barre des 44 $. Pour le moment, il faut faire attention au niveau vital de 40 $. Si la bougie se ferme en dessous, le prochain arrêt auquel les acheteurs peuvent revenir dans le jeu est la zone autour de 39 $.

SOL se négocie à 41,18 $ au moment de la presse.