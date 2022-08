La première livraison NFT en édition limitée de l’AFL se vend en moins de 12 heures | Cryptomonnaie

Les packs numériques en édition limitée ont été vendus au prix de détail de 34,39 USDC chacun, rapportant plus de 130 000 $ après avoir été vendus dès la première goutte.

La première édition limitée de jetons non fongibles (NFT) de la Ligue australienne de football (AFL) a connu un énorme succès mercredi, se vendant en un peu moins de 12 heures.

Le 17 août, la ligue de football a lancé « Ripper Skipper 2022 » via son programme AFL Mint, permettant aux personnes qui ont rejoint la « liste d’autorisation » d’acheter l’un des 3 800 packs réservés au drop.

AFL Mint Ripper Skipper AllOWLIST Drop – ÉPUISÉ Nous sommes heureux d’annoncer que l’AFL Mint AllowList est épuisée en moins de 12 heures. Un immense merci à notre communauté qui a participé, suivi et soutenu ce projet ! Restez à l’écoute pour la prochaine goutte! pic.twitter.com/CopyL62DFW – AFLMint (@AFLMint) 17 août 2022

Les packs sont venus avec un prix de détail de 34,39 USDC chacun, avec le projet estimé avoir levé plus de 130 000 $ en USDC.

Les NFT Ripper Skipper 2022 présentent 78 moments et faits marquants significatifs de la saison 2021 utilisant à la fois la vidéo et l’audio. Chaque pack comprend trois « moments » dans un trio de niveaux de rareté différents, commun, de luxe et ovation.

Du contenu numérique en édition limitée est également disponible ; toute personne ayant participé au premier drop a 10% de chances d’obtenir un AFL Mint Genesis Ball.

Alors que la menthe initiale a été vendue en quelques heures, le grand public aura accès à une autre baisse le 24 août.

L’AFL partage les plans de Metaverse

Les NFT sont des certificats numériques stockés sur la blockchain prouvant la propriété d’un actif numérique ou physique, souvent une œuvre d’art, mais AFL Mint prévoit d’étendre le concept et d’offrir des événements de jour de match, des billets et la possibilité de rencontrer des joueurs dans le métaverse.

Kylie Rogers, directrice générale exécutive de la clientèle et commerciale chez AFL, a déclaré qu’elle espérait utiliser la technologie pour améliorer l’expérience des fans.

« Grâce à notre marque AFL Mint, nous lancerons de nouveaux moments passionnants dans nos compétitions masculines et féminines, en plus de célébrer les grands succès passés et d’autres lancements de produits qui apporteront une expérience unique aux fans que nous n’avons jamais vue auparavant. »

L’AFL a annoncé son marché NFT, AFL Mint, en avril, révélant avoir signé un partenariat de cinq ans avec Be Media, une filiale basée à Perth du géant du jeu NFT de Hong Kong Animoca Brands.

La place de marché sera lancée en 2023, permettant la vente et l’échange de moments entre fans et collectionneurs.

Suivre l’exemple

Avec le lancement de leurs NFT Ripper Skipper 2022, l’AFL a suivi les traces d’autres codes sportifs internationaux qui ont fait une incursion dans le monde du Web3.

La NBA a lancé son marché NBA Top Shot en 2020, acclamé par la critique, tandis que l’UFC a créé UFC Strike en février de cette année.

D’autres codes sportifs australiens ont également emboîté le pas; Cricket Australia (CA) et l’Australian Cricketers Association (ACA) ont signé un accord de licence pluriannuel avec la plateforme d’objets de collection basée à Singapour Rario et la société commerciale NFT BlockTrust en avril.

Alors que la Queensland Rugby League a enregistré une baisse de 10 000 NFT intitulée «The Ultimate Queenslander NFT» sur la Flow Blockchain.