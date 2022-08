Le prix du Shiba Inu offrira une autre opportunité avant une hausse de 50 % | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu montre un retracement régulier après une hausse de 33 % le 14 août.

Cette baisse testera probablement à nouveau le niveau de support de 0,0000130 $ avant de se stabiliser et de planifier son prochain mouvement.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,0000118 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Shiba Inu est sur le point de déclencher une nouvelle hausse, mais il doit permettre aux investisseurs qui ont participé au rallye précédent de réaliser des bénéfices. À la suite du mouvement flashy observé précédemment, davantage d’acteurs du marché sont susceptibles de se rassembler autour du niveau de support suivant, déclenchant une autre avancée.

Le prix du Shiba Inu se prépare pour les deux prochains déménagements

Le prix du Shiba Inu a augmenté de 42 % en un seul chandelier quotidien, mais a clôturé sur un gain total de 33,7 %. Après avoir créé un swing élevé à 0,0000180 $, SHIB a retracé, ce qui pourrait être le résultat de la réservation de bénéfices par les investisseurs.

Ce mouvement va probablement se poursuivre jusqu’à ce que la pièce meme atteigne un niveau de support stable à 0,0000130 $. Dans certains cas, le prix du Shiba Inu peut creuser un peu plus pour retester le point de contrôle (POC) à 0,0000118 $. Ce niveau a connu le niveau de volume échangé le plus élevé depuis le 11 avril et devrait techniquement servir de niveau de support.

Ainsi, un rebond sur ces deux niveaux est l’endroit où les investisseurs intéressés peuvent chercher à attraper le prochain rallye potentiel. Les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du Shiba Inu crée un sommet égal à 0,0000180 $ ou franchisse cet obstacle et se dirige vers le niveau de résistance de 0,0000200 $.

Au total, les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 50 % lors de la prochaine étape, ce qui dépend fortement du fait que le prix du Bitcoin ne se vend pas. Le cas haussier pour SHIB a du sens tant que la grande crypto reste à l’écart ou se dirige vers le haut.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix du Shiba Inu ne parvient pas à rester au-dessus du POC à 0,0000118 $ et produit un chandelier quotidien proche en dessous, la thèse haussière sera invalidée. Dans un tel cas, le prix du Shiba Inu pourrait chuter de 10 % pour retester le pied de 0,0000106 $.