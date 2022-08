Le portefeuille Solana allume le gril pour éliminer les spams NFT | Cryptomonnaie

L’application Phantom wallet a lancé une nouvelle fonctionnalité Burn Token, permettant aux utilisateurs de supprimer les spams NFT envoyés par des escrocs.

Le fournisseur de portefeuille basé à Solana, Phantom, a lancé une nouvelle fonctionnalité de gravure permettant aux utilisateurs de supprimer les jetons non fongibles (NFT) de spam envoyés par des escrocs.

Selon un article de blog du 18 août de l’équipe Phantom, la nouvelle fonctionnalité est accessible via l’onglet Burn Token dans l’application Phantom wallet, permettant aux utilisateurs de recevoir un minuscule dépôt de Solana (SOL) chaque fois qu’ils l’utilisent.

Nous sommes encore à l’époque du Far West du Web3. Au fur et à mesure que l’écosystème crypto se développe, le nombre de mauvais acteurs à la recherche de moyens de voler les fonds des utilisateurs augmente également. La croissance rapide de la popularité des NFT a conduit à une méthode d’attaque de plus en plus répandue pour les escrocs – Spam NFT.

Phantom a noté que le problème était particulièrement répandu sur Solana en raison de ses faibles frais de transaction, les mauvais acteurs lançant souvent en masse des NFT supposés gratuits qui contiennent des liens malveillants.

Le spam NFT invite généralement le destinataire à cliquer sur un lien pour créer un NFT gratuit, cependant, s’il termine le processus, ses fonds finissent par être drainés de son portefeuille. Alternativement, le lien demandera au destinataire de saisir sa phrase de départ, ce qui aboutira au même résultat.

« Ces escroqueries deviennent de plus en plus sophistiquées. Par exemple, après qu’une adresse de contrat et un domaine sont identifiés comme malveillants, les escrocs peuvent modifier les métadonnées d’un NFT pour essayer d’éviter d’être bloqués. Cela peut ressembler à un jeu sans fin de whack-a-mole », lit-on sur le blog.

Cette décision fait partie d’une initiative plus large de Phantom pour lutter contre les spams NFT et les mauvais acteurs dans l’espace. L’équipe a déclaré qu’elle combattait également les escrocs grâce à son système d’avertissement de phishing, qui avertit les utilisateurs de « toute transaction malveillante susceptible de compromettre leurs actifs ou leurs autorisations » après avoir cliqué sur des liens douteux.

5/ Nous collaborons également avec @blowfishxyz pour introduire dès aujourd’hui un système d’avertissement de phishing plus avancé. Lorsque les spams NFT incitent les utilisateurs à utiliser un site trompeur, nous émettons un avertissement sur toute transaction malveillante qui pourrait compromettre leurs actifs ou leurs autorisations. — Fantôme (@fantôme) 17 août 2022

Le message a ajouté que Phantom collabore actuellement avec Blowfish pour améliorer la façon dont « nous alertons les utilisateurs des tentatives de phishing ».

« Alors que nous introduisons NFT Burning aujourd’hui, nous ne nous arrêtons pas là. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une détection plus automatisée des spams à l’avenir. En utilisant des fournisseurs comme SimpleHash et nos propres rapports internes, nous pourrons évaluer si un NFT est susceptible d’être un spam », lit-on dans le message.

Phantom est l’un des fournisseurs de portefeuilles les plus populaires pour les NFT basés sur Solana et les fiancés décentralisés (DeFi), avec plus de 2 millions d’utilisateurs actifs par mois selon la société.

Au début du mois d’août, la société de portefeuille concurrente Slope a subi un exploit de sécurité qui a entraîné la perte d’environ 8 millions de dollars de fonds sur la blockchain Solana.

Dans une analyse post mortem, le responsable des communications de Solana, Austin Fedora, a découvert que 60 % des victimes de l’attaque étaient des utilisateurs de Phantom, malgré le problème provenant de Slope.

Solana a accueilli le deuxième plus grand volume de ventes NFT en juillet à 56,1 millions de dollars, derrière seulement Ethereum qui a affiché un énorme 535,6 millions de dollars selon les données de CryptoSlam.