First Mover Asia : la hausse du prix du jeton Celsius est ancrée ; BTC bat à nouveau en retraite | Cryptomonnaie

Le prix du CEL de la plate-forme de prêt crypto en difficulté a augmenté, à la perplexité de nombreux observateurs; l’éther tombe.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin et ether ont perdu leur élan.

Insights: Une récente flambée du prix du CEL du réseau Celsius a intrigué de nombreux observateurs.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 23 433 $ −2,5 %

Éther (ETH) : 1 845 $ −2,8 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 274,04 −0,7 %

Or : 1 780 $ l’once troy + 0,4 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,89 % + 0,07

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin et Ether chutent à nouveau

De James Rubin

Qu’est-il arrivé au rallye ?

Le bitcoin et l’éther ont chuté pour une quatrième journée consécutive alors que les investisseurs continuaient de s’interroger sur les récents indicateurs économiques et les rapports sur les bénéfices des entreprises, souvent opposés. Mercredi, les marchés se sont débattus avec le procès-verbal de la Réserve fédérale américaine de la réunion du mois dernier de son Comité fédéral de l’open market (FOMC), qui, dans le langage généralement obtus des banquiers centraux, indiquait que la Fed continuerait d’augmenter les taux d’intérêt, mais semblait ouvert à des ajustements à la baisse à court terme. avenir.

Cryptos saignant déjà de rouge a d’abord répondu par un grand haussement d’épaules.

Le BTC s’échangeait récemment à environ 23 400 dollars, en baisse d’environ 2,5 % au cours des dernières 24 heures et bien au-delà du niveau de 25 000 dollars qu’il a atteint dimanche pour la première fois depuis la fin du printemps. ETH s’échangeait récemment des mains à environ 1 850 $, en baisse d’environ 2,8 % sur la même période après avoir dépassé 2 000 $ à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière.

La deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a grimpé en flèche ces dernières semaines au milieu d’une anticipation brûlante de la fusion, qui fera passer la blockchain Ethereum de la preuve de travail au protocole de preuve de participation plus rapide et plus économe en énergie. Les autres cryptos étaient largement dans le rouge. L’AAVE a baissé de plus de 8% à un moment donné, et les monnaies memes populaires, DOGE et SHIB, qui avaient bondi au cours des derniers jours, ont chacune perdu plus de 5%.

« Au cours des dernières 24 heures, nous avons eu un léger recul », a déclaré Joe Orsini, directeur de la recherche chez Eaglebrook Advisors, à l’émission « First Mover » de CoinDesk TV. « Quand vous considérez le mouvement qui a été fait avec le bitcoin en hausse d’environ 30% par rapport aux creux du 18 juin, l’éther en hausse d’environ 115%, la prise de bénéfices sans FOMO, et certains commerçants en retirant une partie de la table ont du sens. Cela ne change pas le histoire à long terme [of] 25 000 $ ; retrouver ce niveau devrait apporter une certaine positivité psychologique autour du marché. »

Orsini a ajouté: « Les choses sous la surface dans la situation macroéconomique ont commencé à donner l’impression qu’elles s’améliorent. Je ne prendrais pas trop dans l’action des prix à court terme. Nous avons eu un grand rebond. Et voyons ce qui pourrait arriver au cours de ce trimestre.

Actions

Les actions ont également traversé une journée morne avec le Nasdaq axé sur la technologie qui a chuté de 1,2 % et le S&P 500, qui a une forte composante technologique, et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) en baisse de 0,5 % et 0,7 %, respectivement. Les marchés boursiers qui ont repris vie au milieu des faibles espoirs que la récente politique monétaire de la Réserve fédérale réduisait l’inflation sans plonger l’économie dans une forte récession ont perdu leur élan cette semaine alors que les investisseurs mâchaient les derniers signes économiques.

Les ventes au détail aux États-Unis ont légèrement augmenté en juillet, reflétant la chute des prix de l’essence qui a encouragé les consommateurs à continuer de magasiner malgré l’inflation continue. Le chiffre du commerce de détail suggère également que même si l’économie ralentit, elle reste forte. Le gaz est tombé à 4 $ le gallon contre 5 $ le mois dernier, soit une baisse de 20 %.

Actualité crypto

L’industrie de la cryptomonnaie continue de se débattre avec des informations trompeuses et parfois inexactes. Tard mercredi, le jeton natif pour Ethereum couche 2 blockchain Optimism a brièvement chuté de prix après que des rumeurs basées sur Twitter se soient répandues selon lesquelles son portefeuille multisignature avait été piraté.

L’équipe de base d’Optimism a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de piratage. Pourtant, le jeton OP a chuté de 10% en quelques minutes à 17h15 HE, selon les données de CoinMarketCap, avant de rebondir. Sur la plateforme de messagerie Discord, l’équipe a précisé que les mouvements de fonds étaient des transferts pré-planifiés liés à Coinbase Custody vers des portefeuilles d’investisseurs. La valeur des fonds transférés est d’environ 450 millions de dollars, selon les données d’Etherscan. Le jeton a ensuite rebondi.

Les autres nouvelles sur la cryptomonnaie étaient mitigées. Plus tôt dans la journée, un haut responsable ukrainien a tweeté les détails des achats d’armes que le gouvernement a effectués avec une partie des 60 millions de dollars en crypto donnés après que la Russie a envahi la nation européenne plus tôt cette année.

Mais une nouvelle étude universitaire a révélé que le délit d’initié était un problème plus important qu’on ne le pensait auparavant à l’échange de crypto-monnaie Coinbase (COIN), suggérant que les régulateurs du marché cherchant à contrôler le commerce pourraient avoir plus de travail devant eux. Un géant comme Coinbase répertoriant un jeton peut donner du cachet et augmenter considérablement la liquidité d’un jeton, entraînant une augmentation de son prix. Quelqu’un pourrait – illégalement – ​​en tirer profit en achetant une crypto-monnaie avant que sa liste ne soit rendue publique.

Orsini d’Eaglebrook était optimiste quant au prix potentiel de la cryptomonnaie, compte tenu de l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour l’actif. « La technologie a continué à évoluer sans interruption à travers tous les problèmes, bloc par bloc, jour après jour, et cela devrait à nouveau être pris en compte par les vrais investisseurs à long terme, dans trois à cinq ans et plus », a-t-il déclaré.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Cosmos ATOME +2,2% Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP +0,1% Devise

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Gala GALA −9,9 % Divertissement Dogecoin DOGE −8,5 % Devise Boucle CRL −7,7 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

L’augmentation déroutante des prix de CEL

Par Shaurya Malwa

Le prix du jeton CEL natif de Celsius Network a bondi au cours des derniers mois, malgré la plate-forme de prêt centralisée confrontée à des problèmes persistants et la poursuite de la suspension des retraits des utilisateurs.

Des rapports récents indiquent que Celsius pourrait manquer de liquidités dès octobre, ce qui a sapé les espoirs de reprise des investisseurs qui ont stocké leurs fonds sur la plate-forme. Un dossier déposé mardi, soumis au tribunal américain des faillites du district sud de New York avant une audience à venir, a également déclaré que le prêteur de crypto détient 2,8 milliards de dollars de moins en crypto qu’il ne doit aux déposants.

Le prêteur de crypto a déposé son bilan en juillet et a déclaré à l’époque qu’il travaillait sur des plans de relance pour rendre ses utilisateurs entiers.

Dans ce contexte, les acteurs du marché s’attendraient logiquement à ce que les mauvais fondamentaux de la société aient entraîné une forte baisse des prix du CEL. Au lieu de cela, l’inverse s’est produit : la valeur de CEL a presque doublé au cours des 30 derniers jours et a bondi de 50 % la semaine dernière avant une vente après le dépôt de mardi.

Une courte pression?

Pourtant, il n’y a pas de raison apparente de croissance, disent les analystes. Pawel Laskarzewski, co-PDG de la plate-forme de pont blockchain Synapse Network, a déclaré à CoinDesk que les jetons CEL avaient précédemment pris de la valeur en juillet après que les rumeurs selon lesquelles le réseau blockchain Ripple et la banque institutionnelle Goldman Sachs (GS) voulant acheter Celsius aient gagné du terrain parmi les participants à la cryptomonnaie.

« Cela a conduit à une énorme spéculation sur le jeton et à l’augmentation du prix du jeton, car cela a renforcé la confiance que l’entreprise finira par survivre », a expliqué Laskarzewski.

Mais Laskarzewski a ajouté que les récents mouvements de prix étaient probablement dus à une courte compression. « Le facteur le plus important qui a influencé le prix au cours des dernières semaines a été une courte compression. Les traders sur FTX seuls ont clôturé quelque 300 000 positions courtes en seulement deux jours entre le 11 et le 13 août », a déclaré Laskarzewski. « Habituellement, les compressions courtes provoquent de grosses corrections car ce ne sont pas des transactions organiques mais des transactions de panique – et nous pouvons en voir une en ce moment – de 4,60 $ à 3,10 $. »

Une compression courte est un terme du marché financier utilisé pour décrire les prix d’un actif qui augmentent fortement alors que la volatilité du marché incite les traders à fort effet de levier qui parient que son prix chuterait pour acheter cet actif afin d’éviter des pertes plus importantes. Ce scénario conduit à une hausse des prix davantage causée par l’activité des marchés que par les fondamentaux de l’actif.

Dean Peng, vice-président du gestionnaire d’actifs cryptomonnaies Metalpha, a également déclaré que les perturbations du prix étaient probablement causées par la dynamique du marché plutôt que par les fondamentaux.

« Le prix du contrat pour le règlement fin septembre est de 2,60 $, soit plus de 20 % de moins que le prix au comptant plus tôt cette semaine », a déclaré Pang. « Dans le même temps, le prix du contrat perpétuel est également inférieur au prix au comptant, et le taux négatif est resté pendant un certain temps. »

« Il semble que le marché conserve son jugement négatif sur les fondamentaux de Celsius », a ajouté le crypto-trader.

Événements importants

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : emploi à temps plein et à temps partiel en Australie (juillet)

20 h 30 HKT/SGT (12 h 30 UTC) : poursuite des demandes de chômage aux États-Unis (5 août)