Shiba Inu en feu, une autre hausse des prix au coin de la rue ? | Cryptomonnaie

Shiba Inu a cédé près de 50% aux détenteurs de SHIB au cours de la semaine dernière, surpassant Bitcoin et la plupart des autres crypto-monnaies.

La société de services monétaires BitWallet a répertorié Shiba Inu, stimulant l’adoption de la pièce meme parmi les utilisateurs.

Baisse du volume des échanges et diminution des entrées sur le marché de la cryptomonnaie, le prix du Shiba Inu est plus proche de la cassure selon les analystes.

Shiba Inu, la deuxième plus grande pièce de mème, est plus proche de son évasion selon les analystes. Alors que la baisse du volume des échanges et des entrées vers SHIB est typique d’un renversement de tendance baissière, les analystes restent optimistes sur SHIB. Les analystes ont prédit une reprise à Shiba Inu, après que la pièce meme ait rapporté près de 50% de gains aux détenteurs en une semaine.

Lisez aussi: Trois raisons pour lesquelles les pièces meme Dogecoin et Shiba Inu sont à nouveau en vogue

Les baleines Ethereum sont optimistes sur SHIB, accumulez la pièce meme

Shiba Inu est actuellement le plus grand détenteur d’ERC-20 non-Ethereum dans les portefeuilles des 1 000 meilleures baleines du réseau ETH. Shiba Inu a réalisé des gains de près de 50 % au cours de la semaine dernière, alimentant un sentiment haussier parmi les détenteurs. Tout au long de juillet 2022 et de la première semaine d’août 2022, de grands investisseurs de portefeuille sur le réseau Ethereum ont constamment récupéré des jetons Shiba Inu, achetant la baisse.

Les 500 principaux portefeuilles de baleines du réseau Ethereum détiennent plus de 119 milliards de Shiba Inu, récupérés lors des baisses de prix en juillet et la première semaine d’août 2022. Les avoirs SHIB de ces baleines valent actuellement 1,89 milliard de dollars et représentent 5,91 % de leur portefeuille, basé sur les données de WhaleStats.

L’accumulation par les baleines est un signe haussier pour un jeton. Dans le cas de Shiba Inu, c’est le signal d’une évasion. Les analystes prédisent une évasion massive de SHIB à mesure que l’accumulation se poursuit et que les grands investisseurs de portefeuille détiennent les jetons Shiba Inu qu’ils ont accumulés, au lieu d’une prise de bénéfices immédiate.

La brûlure de Shiba Inu s’intensifie

D’après les données de Shibburn, le traqueur de brûlures de Shiba Inu, 16,2 millions de jetons Shiba Inu ont été brûlés pendant la nuit. Un total de 410,37 billions de jetons Shiba Inu ont été brûlés jusqu’à présent, assurant aux détenteurs de SHIB une augmentation de la valeur de la pièce meme à long terme. Alors que le taux de combustion a diminué de 79 %, il y a eu une combustion massive de SHIB au cours du week-end et plusieurs transactions ont brûlé plus d’un million de jetons Shiba Inu en une seule fois.

Dernières transactions de brûlure de Shiba Inu

Le prix du Shiba Inu manque-t-il d’élan ?

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la probabilité que le prix du Shiba Inu manque d’élan et une baisse du prix de la pièce meme. Pour les niveaux de prix et les objectifs clés, regardez la vidéo ci-dessous. Les analystes soutiennent une thèse baissière pour le prix du Shiba Inu, compte tenu de la possibilité d’une tendance à la baisse chez le concurrent de Dogecoin.

Shib Knight, un commerçant de crypto et analyste, a identifié 0,00001599 $ et 0,00001630 $ comme résistances au prix du Shiba Inu. L’analyste considère 0,00001505 $ comme un support immédiat pour Shiba Inu.