Prédiction de prix XTZ: le chat est sorti du sac alors que les traders brisent le triple sommet | Cryptomonnaie

L’action des prix de Tezos voit une réaction haussière lors de la session ASIA PAC.

Le prix XTZ casse le triple sommet et le niveau de résistance mensuel à la hausse.

Une clôture quotidienne au-dessus verrait un rallye de 15% pour cette semaine.

L’action sur les prix de Tezos (XTZ) voit les haussiers utiliser un double point d’entrée de lundi et mardi pour faire sortir les traders de leurs positions courtes avec une entrée autour du double sommet à 1,96 $. Avec cette impression haussière et cette cassure, une clôture quotidienne au-dessus de ce même niveau de 1,96 $ est essentielle pour voir un rallye avec au moins un rendement de 15 %. Cela pourrait être vu vers la fin de la semaine si les marchés mondiaux maintiennent le commerce des actions à la hausse, ajoutant aux vents favorables des crypto-monnaies.

Le prix XTZ devrait atteindre les niveaux de juin

L’action des prix de Tezos a connu une violente évasion ce matin lors de la session ASIA PAC alors que les haussiers ont franchi la barrière que les traders avaient érigée à 1,96 $ au niveau de résistance mensuel R1. Ce niveau a été rejeté trois fois, ce qui a empêché les traders d’atteindre de nouveaux sommets pour le mois. Les haussiers ont attendu le bon moment pour renforcer leurs positions en achetant le long de la ligne de tendance ascendante verte lundi et mardi, qui a ensuite dégénéré en une cassure au-dessus de ce niveau de 1,96 $.

Le prix XTZ pourrait contenir des gains supplémentaires de 15% qui pourraient déjà se matérialiser cette semaine, mais cela dépendra de la conviction des haussiers. La meilleure preuve de leur dévouement viendrait d’une clôture quotidienne au-dessus de 1,96 $, au-dessus du R1 mensuel et du triple top. De cette façon, les investisseurs et les commerçants qui ont raté le pop peuvent entrer demain matin et déclencher la prochaine étape plus élevée.

Graphique journalier XTZ/USD

Le risque pourrait venir facilement avec une clôture quotidienne en dessous du R1 mensuel et ce triple sommet. Les traders percevront cela comme le fait que le mouvement s’est produit, que le profit a été pris et que le seul mouvement qui suivra maintenant est un fondu complet vers la ligne de tendance ascendante verte. Au cas où les baissiers pourraient encore faire court là-dessus, attendez-vous à voir une pause et à retomber vers 1,66 $ autour du pivot mensuel et de la moyenne mobile simple sur 55 jours.