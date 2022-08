Pourquoi l’action des prix de Cardano pourrait bientôt connaître une hausse de 23% | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano se remet de l’action des prix en dents de scie au cours du week-end et cette semaine jusqu’à présent.

Le prix ADA est à la recherche d’un support et pourrait être vu se rétracter un peu.

Une fois le support atteint, attendez-vous à une poursuite du rallye vers 0,687 $.

L’action des prix de Cardano (ADA) est déroutante car, d’une part, la poursuite du rallye estival est toujours tout à fait accordée, mais malheureusement, le récent recul n’a pas fait tout le chemin vers cette ligne de tendance ascendante verte qui a été fournir un support et un niveau pour que l’action des prix rebondisse dans le passé. Les traders évaluent la situation et tentent de décider s’ils doivent renforcer leurs positions maintenant ou attendre un test sur la ligne de tendance technique avec le risque de rater le coche. À première vue, avec l’indice de force relative (RSI) élevé, il semble préférable d’attendre un recul à 0,540 $ pour entrer et s’asseoir sur le rallye vers 0,687 $, qui est la base du triangle haussier Le prix ADA se négocie actuellement dans .

Le prix de l’ADA devrait augmenter après l’arrivée du support

L’action des prix de Cardano a eu des difficultés avec le niveau de résistance mensuel R1 à 0,580 $ et risque de former un double sommet qui entraînerait une compression à la baisse à court terme. Bien que cela soit perçu comme baissier, il serait bon que l’action des prix revienne vers le support de la ligne de tendance ascendante verte. Cet élément technique fournirait une meilleure entrée et verrait la demande exploser sur les commandes, déclenchant un mouvement plus concis dans l’action des prix sur le rallye.

Le prix ADA verra également le RSI avec son petit recul se refroidir, ce qui ne fera qu’ajouter à l’incitation des haussiers à se lancer dans l’action des prix une fois qu’il se négocie près de la ligne de tendance ascendante verte. À partir de ce niveau, le rallye aura plus de sens et est viable pour atteindre la valeur de référence de 0,687 $ qui est le High Of Day (HOD) du 6 février 2021. Parallèlement à ce mouvement, cela indique une augmentation de 23% de l’évaluation des prix, même avant le cassure haussière du triangle.

Graphique journalier ADA/USD

Comme mentionné ci-dessus, laisser la double forme supérieure est un peu un pari pour les haussiers, car les baissiers saisiront ce moment pour faire reculer l’action des prix. Si cet élan s’accélère, il sera probablement aidé par le ralentissement des marchés mondiaux, ce qui pourrait signifier une éventuelle rupture de cette ligne de tendance de support verte. Si cela se brise, attendez-vous à ce que les baissiers interviennent à l’occasion et voient le prix ADA submergé d’ordres de vente, déclenchant une baisse minimale de 10% avant de trouver un support initial à la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours et le pivot mensuel autour de 0,492 $.