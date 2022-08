Quelle configuration haussière est en jeu pour négocier l’action des prix ETC ? | Cryptomonnaie

L’action sur les prix d’Ethereum Classic efface les pertes subies de mardi.

Le prix ETC semble prêt à essayer de lier la semaine avec des gains.

Attendez-vous à voir une hausse vers 48,33 $ alors que l’action des prix ETC se négocie dans un triangle haussier.

Ethereum Classic (ETC) se négocie à l’intérieur d’un triangle rectangle haussier qui prévoit une cassure au-dessus de 48,33 $ et un objectif à 52,44 $, avec le niveau de résistance mensuel R1 au milieu comme point pivot pour certaines prises de bénéfices. D’où l’action des prix ETC se négocie actuellement, cela constituerait une augmentation de prix de 30%, et avec la confirmation que la ligne de tendance ascendante verte dans le triangle détient beaucoup de support, la configuration commerciale ressemble presque à une chose sûre. Il appartient maintenant aux haussiers et au sentiment économique mondial de lancer cette cassure et de la voir se dérouler.

ETC se verrouille dans une solide cassure du triangle haussier

Le prix Ethereum Classic voit un rebond sur sa ligne de tendance ascendante verte ce matin alors que la tendance se poursuit à la hausse et que la ligne subit un quatrième test de support. Un cadre similaire peut être identifié le 09 août, où l’action des prix a chuté un jour, pour trouver un support et rebondir le lendemain pour remonter plus haut. Dans une répétition, cela indiquerait que l’action des prix ETC devrait se rallier et sortir du triangle haussier au-dessus de 48,33 $ plus tôt que prévu.

Le prix de l’ETC a cependant une barrière intrinsèque qu’il doit d’abord surmonter : le double sommet par rapport au bas du jour (LOD) du 27 juillet 2021. Actuellement, ce niveau n’a pas été franchi mais pourrait être dû à une rupture si ce modèle du 09 août se répète. Après la cassure, attendez-vous à voir une poussée vers 52,44 $, avec le niveau de résistance mensuel R1 à 50,00 $ pour agir comme un petit niveau de prise de bénéfices avant de cocher le plafond à 52,44 $ et d’imprimer des gains de 30 %.

ETC/USD Graphique journalier

À la baisse, une cassure du côté ascendant vert du triangle haussier avec un recul des marchés mondiaux pourrait suffire à voir un retour complet vers le début du triangle dans les 30 $ inférieurs. Cela indiquerait environ 17% de pertes vers 32,90 $ à la recherche d’un support. Heureusement, le niveau de support est par ailleurs soutenu par le pivot mensuel à 31,70 $, le double verrouillage suggérant qu’il attrapera tous les couteaux qui tombent.