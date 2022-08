Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: des poussées d’élan haussier combattent la résurgence des traders | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin affiche un retour en arrière qui pourrait retester 24 499 $ après une cassure du coin en hausse.

Le prix Ethereum se consolide dans une petite fourchette, allant de 1 852 $ à 2 022 $, sans aucun biais haussier perceptible.

Le prix de l’ondulation dépasse le niveau de 0,381 $, mais une confirmation supplémentaire est nécessaire.

Le prix du bitcoin connaît une hausse haussière dans le but de dissiper toute inefficacité formée lors de la récente vente. Malgré sa tendance à la hausse, le prix d’Ethereum reste globalement limité à court terme, tandis que le prix du XRP montre de la force, à confirmer à la clôture quotidienne.

Le retour du prix du Bitcoin en action

Le prix du bitcoin affiche actuellement un retour en arrière plus élevé après l’éclatement et à la baisse d’un coin en hausse. Alors que le mouvement actuel pourrait retester 24 989 $, les investisseurs devraient également porter une attention particulière à 24 499 $ comme autre objectif de hausse temporaire possible. Dans certains cas, BTC pourrait même commencer à changer de tendance et grimper plus haut et balayer les sommets de lundi à 25 232 $.

Le rejet à l’un ou l’autre des deux niveaux de 24 000 $ indiquera cependant une reprise de la tendance baissière. Fondamentalement, les traders conserveront tant que ce mouvement sera annulé rapidement.

Les objectifs de baisse incluent la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 30 jours à 23 330 $. Une ventilation qui fera tomber BTC à des niveaux de support intermédiaires à 22 598 $ et 22 561 $.

Bien qu’une correction plus prononcée à 21 440 $ ou 20 750 $ soit probable, les investisseurs ne devraient pas retenir leur souffle en s’attendant à ce que la baisse soit rapide.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Alors que les choses semblent agitées pour le prix du Bitcoin, les investisseurs doivent noter qu’un chandelier quotidien se terminant au-dessus de 24 989 $ qui le transforme en un plancher de support invalidera la thèse baissière. Dans un tel cas, BTC pourrait atteindre l’obstacle de 25 968 $, où se situe l’EMA de 100 jours.

Le prix de l’Ethereum reste faible

Le prix d’Ethereum se consolide dans la fourchette de 1 852 $ à 2 022 $ et montre une faiblesse après le récent pic de pression d’achat. Une ventilation de cette gamme signifiera qu’une tendance à la baisse a commencé. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH reteste ensuite le niveau de support de 1 730 $.

Une persistance de l’élan baissier pourrait voir le prix d’Ethereum atteindre 1 543 $ et l’inefficacité des prix à 1 446 $, c’est-à-dire l’écart de juste valeur (FVG).

Graphique ETH/USD sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum se redresse à l’intérieur de la fourchette basse à 1 852 $ et fait basculer la fourchette haute à 2 022 $ dans un plancher de support, cela indiquera une poursuite de l’élan haussier. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent retarder la thèse baissière jusqu’à un nouveau test du prochain obstacle à 2 158 $ et 2 266 $.

Le prix d’ondulation continue de faire la même chose

Le prix d’ondulation voit l’épuisement de l’élan haussier qui l’a brièvement poussé au-dessus de l’obstacle de 0,381 $. L’annulation de ces gains est susceptible de faire baisser le prix du XRP au niveau de support de 0,359 $.

Une cassure de ce niveau confirmera le début d’une tendance baissière. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix Ripple atteigne le niveau de support de 0,340 $. Si les détenteurs continuent de réaliser des bénéfices, un balayage du double fond formé à 0,326 $ est probable.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Tant que le prix du XRP reste entre les barrières de 0,381 $ et 0,359 $, il est inutile d’échanger les mouvements liés à la plage du jeton de remise.

Une cassure ou une rupture de l’un de ces niveaux confirmera cependant les perspectives directionnelles à court terme du prix Ripple.