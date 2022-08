Dogecoin bondit alors que Dogechain gagne du terrain parmi les commerçants de crypto au détail | Cryptomonnaie

Les prix du Dogecoin ont bondi cette semaine suite à l’intérêt des détaillants pour le réseau Dogechain basé sur Polygon Edge, un pont qui permet aux commerçants de convertir le dogecoin (DOGE) en dogecoin pesé (wDOGE) et leur permet d’utiliser des jetons, des jetons non fongibles (NFT) et des produits construit sur le réseau.

Dogechain est construit sur Polygon Edge, ce qui permet au projet de démarrer un nouveau réseau blockchain tout en offrant une compatibilité totale avec les contrats intelligents et les transactions Ethereum, selon les documents du développeur.

Les prix DOGE ont augmenté d’environ 10 % au cours des dernières 24 heures, alors même que le marché plus large de la cryptomonnaie est resté largement stable. Cela s’ajoute à une augmentation de 25 % au cours de la semaine dernière, selon les données de CoinGecko, et connaît actuellement une résistance au niveau de prix de 0,088 $.

Une partie de l’évolution des prix du dogecoin découle de la demande des utilisateurs pour les jetons DOGE, qui sont utilisés pour se connecter à Dogechain. Dogechain – qui se présente comme une couche 2 pour dogecoin – utilise dogecoin comme jeton de trading de base de la plateforme et comme paiement des frais sur son réseau.

Dogechain est également sur le point de diffuser son propre jeton DC aux utilisateurs de la plate-forme, indique son site. « L’équipe dogechain se prépare à diffuser des millions de jetons $ DC à la communauté Dogecoin », ont déclaré les développeurs. CoinDesk n’avait pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la rédaction.

Certains utilisateurs de Crypto Twitter ont émis l’hypothèse que les utilisateurs qui relient leur dogecoin à Dogechain seront les destinataires du largage. Cela a encore augmenté la demande à court terme de dogecoin.

Le pont Dogechain récolte de l’argent auprès des commerçants de détail qui parient sur les mouvements de prix à court terme des jetons sur le thème des chiens, dont beaucoup contiennent «doge» ou «shib» dans leurs noms. Cependant, la plupart de ces jetons sont de nature spéculative et ne présentent pas de cas d’utilisation légitime.

Les données des trackers en chaîne montrent qu’une valeur d’environ 4,6 millions de dollars est désormais verrouillée sur les produits basés sur Dogechain depuis son lancement plus tôt cette semaine. Plus de 97% de cela est verrouillé sur l’échange DogeSwap basé sur Dogechain seul, selon les données.

Les développeurs de Dogechain ont déclaré mercredi que le réseau avait enregistré plus de 480 000 transactions uniques et quelque 58 000 portefeuilles natifs depuis la création du réseau plus tôt cette semaine.