Mise à jour SEC v. Ripple : le régulateur soutient que le discours de Hinman n’est pas pertinent pour le procès | Cryptomonnaie

La SEC américaine a frappé Ripple Labs avec un bref argumentant que le discours de Hinman n’est pas pertinent pour toute réclamation ou défense.

La SEC soutient que les documents de discours sont pré-décisionnels et reflètent les opinions personnelles du personnel plutôt que la politique de l’agence.

Le prix du XRP a généré des gains de 5 % pour les détenteurs du jour au lendemain, alimentant un sentiment haussier dans la communauté.

La SEC a déposé un mémoire sur le discours de Hinman alors que sa bataille juridique contre Ripple s’éternise. La SEC américaine riposte dans son procès contre Ripple Labs et fait valoir que les documents Hinman que les avocats de Ripple veulent mettre en preuve ne sont pas pertinents pour l’affaire. Les documents, rédigés par des experts juridiques de la SEC, ont été utilisés pour informer le discours de Hinman affirmant que les cryptos ne devraient pas être traités comme des titres.

Lisez également: Trois signes que XRP est un achat à chaud alors que Ripple remporte une autre victoire contre la SEC

Le procès SEC contre Ripple s’éternise

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé un autre mémoire dans sa bataille contre Ripple. La SEC soutient que les brouillons de discours ne sont pas pertinents pour toute réclamation ou défense dans cette affaire. La SEC prétend que le privilège du processus délibératif protège les documents. De plus, la SEC n’a toujours pas divulgué les ébauches d’un discours de 2018 de l’ancien directeur William Hinman.

Alors que la SEC tente de protéger les documents liés au discours de William Hinman, les détenteurs de XRP sont optimistes quant à une issue positive du procès. Le juge Netburn s’est prononcé en faveur de la requête de Ripple demandant de signifier des assignations à comparaître pour authentifier sept vidéos des remarques publiques des responsables de la SEC. La SEC n’a pas encore authentifié la vidéo et son contenu.

James Filan, avocat de la défense, a partagé une mise à jour sur l’affaire SEC contre Ripple et a informé la communauté XRP que,

La SEC a déposé son mémoire en réplique à l’appui de son objection aux ordonnances du juge magistrat Netburn obligeant la SEC à produire les documents Hinman Speech.

Le discours de Hinman est devenu un argument majeur et un désaccord entre la SEC et Ripple, et le défendeur cherche à renforcer sa défense de notification équitable.

XRP est prêt à éclater, affirment les analystes

Pendant ce temps, les analystes évaluant la tendance des prix XRP ont révélé une perspective haussière sur l’altcoin. Les analystes de Netcost-Security affirment que le prix XRP est prêt pour une course jusqu’à 0,96 $. Une baisse en dessous de 0,37 $ pourrait invalider la thèse haussière.

Si les traders poussent le prix du XRP au-dessus de la barrière de 0,41 $, une montée à 0,48 $ et 0,96 $ est probable. Cela marque un rallye de 150% du prix XRP.

Tableau des prix XRP-USDT