L’interdiction de Tornado Cash pourrait être un désastre pour d’autres protocoles de confidentialité – Co-fondateur de Manta | Cryptomonnaie

On craint de plus en plus que les récentes sanctions du gouvernement des États-Unis contre Tornado Cash ne deviennent une «pente glissante» pour la confidentialité Web3, ce qui pourrait éventuellement rendre tout l’espace «insensé».

S’adressant à Cointelegraph, Shumo Chu, co-fondateur du protocole de confidentialité Manta Network, a exprimé sa crainte que les sanctions strictes contre Tornado Cash puissent avoir un effet d’entraînement sur tous les protocoles Web3, y compris ceux qui assurent la confidentialité.

Chu est l’un des co-fondateurs de Manta Network, basé à Polkadot, un protocole de confidentialité de couche 1 qui permet des transactions privées dans la finance décentralisée (DeFi).

Tornado Cash (TORN) est un protocole de confidentialité Ethereum (ETH) qui anonymise les transactions de pièces. Ces protocoles sont similaires à Monero (XMR) et Zcash (ZEC) qui masquent les données de l’expéditeur et du destinataire des transactions cryptomonnaies.

Plus tôt ce mois-ci, le département du Trésor américain a effectivement interdit aux résidents américains d’utiliser le protocole et a placé 44 adresses ETH et USD Coin (USDC) qui lui sont associées sur la liste des ressortissants spécialement désignés le 5 août.

Chu a exprimé sa crainte que d’autres protocoles de confidentialité comme le sien ne se retrouvent dans la même ligne de mire, ce qui ajouterait plus de censure au point de « rendre essentiellement tout l’espace Web3 vide de sens ».

Chu a reconnu que l’interdiction du gouvernement américain avait été faite ostensiblement dans l’intérêt de la sécurité nationale, car le groupe de hackers nord-coréen Lazarus est connu pour utiliser Tornado pour blanchir les fonds qu’il vole.

Mais en interdisant le protocole, Chu a remis en question la compréhension des régulateurs de la façon dont les systèmes décentralisés basés sur du code open source peuvent être localisés et exploités n’importe où.

Il est tout à fait possible que les régulateurs ne comprennent tout simplement pas la technologie de la blockchain distribuée et comment le code open source peut être n’importe où. [They] ont peut-être pensé que les développeurs de Tornado Cash avaient délibérément aidé les pirates nord-coréens.

La semaine dernière, la police néerlandaise a arrêté un développeur de Tornado Cash qu’elle soupçonne d’être impliqué dans le blanchiment d’argent.

Chu a ajouté qu’il y a eu des cas dans le passé où des développeurs de cryptomonnaie ont été arrêtés, comme le développeur d’Ethereum Virgil Griffiths, mais que l’interdiction d’un protocole est « un nouveau paradigme » signalant que le gouvernement tente de régner sur le code et les mathématiques elles-mêmes.

Ils interdisent le protocole à la place de certaines personnes. Il s’agit essentiellement d’un morceau de code de la blockchain Ethereum.

Cependant, Chu pense que les développeurs de protocoles de confidentialité ont finalement le dessus. Il a déclaré que puisque les développeurs de confidentialité sont répartis dans de nombreuses juridictions hors de portée du gouvernement américain, notant :

Si les États-Unis essaient de mettre en œuvre des mesures draconiennes sur les développeurs de la confidentialité, cela ne se passera pas très bien pour eux.

En tant que développeur de protocole de confidentialité lui-même, Chu note qu’il existe un récit selon lequel la confidentialité n’est réservée qu’aux mauvais acteurs, arguant que « les gens normaux l’utilisent aussi ».

Il a ajouté qu’il devrait également y avoir un effort pour promouvoir de bons cas d’utilisation car, comme il l’a dit, « la nature du système est sans autorisation, il y aura donc des gens qui joueront avec le système ».

Ses opinions font écho à celles du PDG de Kraken, Jesse Powell, qui a déclaré à Bloomberg TV le 16 août que les sanctions contre Tornado étaient « inconstitutionnelles » et que « les gens ont droit à la confidentialité financière ».

Aux yeux de Chu, les barrières à l’entrée dans les protocoles de confidentialité devraient être faibles afin que les gens normaux puissent les utiliser tous les jours. Cependant, son idéal pourrait être menacé par de nouvelles sanctions des protocoles de confidentialité.