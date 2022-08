Le prix de Solana laisse entrevoir une hausse de 50 % dans ces conditions spécifiques | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est sur le point de sortir de son niveau de résistance horizontale à 44,45 $.

L’élan croissant et la présence de la zone de demande de 39,14 $ à 42,75 $ laissent présager un mouvement haussier explosif pour SOL.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 39,14 $ invalidera cette thèse haussière et déclenchera une forte correction.

Le prix de Solana montre une configuration intéressante alors qu’il tente de surmonter un niveau de résistance rigide. La cinquième tentative pour surmonter les obstacles sera probablement couronnée de succès en raison de multiples confluences haussières.

Prix ​​Solana prêt pour un déménagement rapide

Le prix de Solana est sur une nette tendance à la hausse depuis la production du creux du 14 juin à 25,76 $. Ce mouvement régulier a produit cinq sommets plus élevés et est sur le point d’en créer un sixième. Alors que la hausse de SOL est bloquée par le niveau de résistance de 44,53 $.

Une prise intéressante ici est que le prix de Solana a réussi à dépasser le niveau de volume échangé le plus élevé à 40,46 $, alias Point of Control (PoC). De plus, SOL a également réussi à rebondir sur la zone de demande quotidienne, passant de 39,14 $ à 42,75 $.

L’indice de force relative (RSI) montre également une forte persistance de l’élan haussier, ajoutant un vent arrière à la tendance haussière du SOL. La seule chose qui reste à faire pour le prix de Solana est de dépasser l’obstacle de 44,53 $ et de retester la prochaine barrière à 60 $.

Les investisseurs doivent noter que les haussiers pourraient faire une pause au niveau psychologique de 50 $ avant de passer à 60 $. Une extension de la tendance haussière pourrait voir le prix de Solana revoir le blocus de 65,71 $, ce qui est probablement là où le rallye formera un sommet local.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix de Solana ne parvient pas à rester au-dessus de la zone de demande de 39,14 $ à 42,75 $, cela signalera une faiblesse et invalidera les perspectives haussières en produisant un creux plus bas. Cette évolution pourrait voir le SOL tomber au plus bas du 3 août à 37,40 $ initialement. Cependant, à mesure que la pression de vente s’accumule, cette correction pourrait s’intensifier à 34,65 $.