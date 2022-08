Les escroqueries cryptomonnaies chutent de 65% après que les noobs crédules quittent le marché: Chainalysis | Cryptomonnaie

Les investisseurs de détail moins crédules et la chute des prix des actifs ont fait de l’escroquerie une entreprise moins attrayante, mais le tsunami de nouvelles applications DeFi fait que les pirates se lèchent les lèvres.

Jusqu’à présent, moins de personnes ont été victimes d’escroqueries à la crypto-monnaie en 2022 en raison de la chute des prix des actifs et de la sortie d’utilisateurs de crypto inexpérimentés du marché, révèle un nouveau rapport sur la criminalité cryptomonnaie.

Selon un rapport du 16 août de Chainalysis, les revenus totaux des escroqueries cryptomonnaies depuis le début de l’année s’élèvent actuellement à 1,6 milliard de dollars, ce qui équivaut à une baisse de 65 % par rapport à la période de l’année précédente, ce qui semble lié à la baisse des prix des crypto-monnaies.

Depuis janvier 2022, les revenus des escroqueries ont chuté plus ou moins en ligne avec les prix du Bitcoin. […] ce n’est pas seulement la baisse des revenus des escroqueries – le nombre cumulé de transferts individuels vers les escroqueries jusqu’à présent en 2022 est le plus bas qu’il ait été au cours des quatre dernières années.

Le responsable de la recherche sur les cybercrimes chez Chainalysis, Eric Jardine, l’auteur du rapport, explique que les investisseurs en crypto sont plus susceptibles de tomber dans le piège des escroqueries pendant les marchés haussiers lorsque les opportunités d’investissement et les rendements démesurés sont les plus attrayants pour les victimes.

Jardine a également émis l’hypothèse que les marchés haussiers voient également généralement une prévalence plus élevée de nouveaux utilisateurs de crypto inexpérimentés, qui sont plus susceptibles d’être victimes d’escroqueries.

Le chercheur a déclaré que les résultats sont également faussés en raison des escroqueries PlusToken et Finiko relativement importantes en 2021, qui ont rapporté 3,5 milliards de dollars de revenus d’escroquerie au total.

À l’inverse, Jardine note que la plus grande escroquerie de 2022 à ce jour n’a rapporté que 273 millions de dollars et est liée à la plate-forme d’investissement dans le cannabis JuicyFields.io, qui aurait verrouillé les investisseurs hors de leurs comptes sur leur service de «culture électronique» axé sur le cannabis.

Hacks et fonds volés

Alors que les revenus des escroqueries ont chuté au cours de l’année, Jardine note que le piratage basé sur la cryptomonnaie a inversé la tendance, augmentant de 58,3 % jusqu’en juillet 2022 pour atteindre 1,9 milliard de dollars, un chiffre qui n’inclut pas le piratage du pont Nomad de 190 millions de dollars qui a commencé le 1er août.

Jardine a déclaré que cette augmentation est en grande partie attribuable à la montée en puissance des applications DeFi qui ont explosé en 2021 :

Les protocoles DeFi sont particulièrement vulnérables au piratage, car leur code open source peut être étudié jusqu’à la nausée par les cybercriminels à la recherche d’exploits.

Mais Jardine a ajouté que tout n’est pas mauvais, car les langages de programmation de contrats intelligents comme Solidity sont relativement nouveaux et ces exploits peuvent « être utiles pour la sécurité car ils permettent l’audit du code ».

Le rapport a également noté qu’une grande concentration de ces pirates provenait d’unités de piratage d’élite nord-coréennes telles que le groupe Lazarus, avec environ la moitié des cryptos volées lors de piratages provenant de ces seuls groupes.

Jardine a également noté que les revenus du marché du darknet ont baissé de 43 % jusqu’à présent en 2022, principalement en raison de la fermeture des serveurs du darknet russe Hydra Marketplace le 5 avril par les forces de l’ordre allemandes.

Les marchés darknet sont des marchés noirs du dark web qui proposent des biens et services illicites à la vente, utilisant souvent des crypto-monnaies comme mode de paiement.