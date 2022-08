Un ancien banquier de Goldman Sachs explique pourquoi Wall Street se trompe sur Bitcoin | Cryptomonnaie

Selon John Haar, qui se comptait autrefois dans les rangs du domaine financier traditionnel, une compréhension fondamentale de la « monnaie saine » empêche Wall Street d’adopter le Bitcoin.

John Haar, ancien gestionnaire d’actifs de l’institution financière Goldman Sachs, estime que le manque de support de la «finance héritée» pour Bitcoin découle d’une mauvaise compréhension de la crypto-monnaie.

Les opinions de Haar ont été exprimées dans un essai le 14 août, qui a été initialement envoyé aux clients privés de la plateforme de courtage Bitcoin Swan Bitcoin. Haar a précédemment passé 13 ans chez le géant de la gestion d’actifs de Wall Street Goldman Sachs, avant de rejoindre Swan Bitcoin en tant que directeur général des services aux clients privés en avril 2022.

L’essai explique que non seulement les gens de la «finance héritée» ne comprennent pas ce qu’il considère comme l’un des principes fondamentaux de Bitcoin (BTC), mais l’idée d’une monnaie saine leur est généralement perdue, ce qui, selon Haar, les conduit à des opinions négatives sur le crypto.

Après de nombreuses conversations, je peux dire que s’il y a des gens dans la finance héritée qui ont une position bien documentée sur les raisons pour lesquelles Bitcoin n’est pas une bonne forme de monnaie ou pourquoi Bitcoin ne réussira pas, je n’ai pas pu les trouver.

Haar a noté qu’il s’était intéressé au Bitcoin en 2017 en raison du battage médiatique qu’il avait vu dans les médias traditionnels à ce sujet.

Il pense que l’histoire et les principes fondamentaux de Bitcoin l’ont rendu enthousiaste à l’idée d’en discuter avec n’importe qui, ajoutant que Bitcoin « améliore les défauts de l’or ».

D’autre part, Haar note que la négativité de Wall Street est le résultat de six raisons différentes découlant d’un manque de recherche sur Bitcoin et d’une compréhension de l’histoire. Il a reconnu que se familiariser avec le lexique Bitcoin et ses principes sous-jacents est une « tâche ardue », mais que les gens de la finance héritée ne se rendent pas service en faisant semblant de les comprendre.

Il est beaucoup plus courant de prétendre être bien versé sur un sujet donné et d’avoir une opinion bien arrêtée, quelles que soient ses connaissances sous-jacentes – et cela est particulièrement vrai pour un sujet qui touche le monde de l’investissement.

Il croit également que le conditionnement par la planification centrale gouvernementale, les gens qui suivent généralement le consensus, ne pensent qu’à son application dans les pays développés et le désir de maintenir le statu quo sont également des facteurs contributifs. Haar a déclaré que ces quatre derniers aspects conspirent de diverses manières pour servir de bouclier à la finance héritée pour défendre les systèmes financiers déjà en place.

Haar ajoute qu ‘«il n’y a rien de mauvais en soi à propos de ces choses», mais note que ces comportements empêchent les personnes dans la finance héritée de devenir des penseurs indépendants et des premiers à adopter les nouvelles technologies.

Il a également souligné que les personnes impliquées dans la finance héritée sont souvent hautement spécialisées dans leur domaine, ce qui, selon lui, a tendance à donner à ces personnes une vision tunnel de leur propre monde.