Google a investi 1,5 milliard de dollars dans des entreprises de blockchain depuis septembre | Cryptomonnaie

D’autres investisseurs corporatifs notables incluent BlackRock, Morgan Stanley, Samsung et Goldman Sachs, selon un rapport de Blockdata.

La société mère de Google, Alphabet, a investi le plus de capitaux dans l’industrie de la blockchain par rapport à toute autre société publique, investissant 1,5 milliard de dollars entre septembre 2021 et juin 2022, selon un nouveau rapport.

Dans un blog mis à jour publié par Blockdata le 17 août, Alphabet (Google) a été révélé comme l’investisseur avec les poches les plus profondes par rapport aux 40 principales sociétés publiques investissant dans les sociétés de blockchain et de cryptomonnaie au cours de la période.

La société a investi 1,5 milliard de dollars dans l’espace, en se concentrant sur quatre sociétés de blockchain, dont la plate-forme de conservation d’actifs numériques Fireblocks, la société de jeux Web3 Dapper Labs, l’outil d’infrastructure Bitcoin Voltage et la société de capital-risque Digital Currency Group.

Cela contraste fortement avec l’année dernière, où Google a diversifié son effort de financement beaucoup plus modeste de 601,4 millions de dollars dans 17 sociétés basées sur la blockchain, qui comprenaient à nouveau Dapper Labs, ainsi que Alchemy, Blockchain.com, Celo, Helium et Ripple.

L’augmentation des investissements de Google dans l’industrie de la blockchain est cohérente avec les 40 autres principales sociétés cotées en bourse, avec 6 milliards de dollars au total investis pendant cette période, contre 1,9 milliard de dollars entre janvier 2021 et septembre 2021 et 506 millions de dollars en 2020.

Source : Blockdata

Les autres grandes entreprises investisseurs comprennent la société de gestion d’actifs BlackRock, qui a investi 1,17 milliard de dollars, la banque d’investissement Morgan Stanley, qui a investi 1,11 milliard de dollars, et la société d’électronique Samsung, avec des investissements totalisant 979,2 millions de dollars.

Comme Google, Morgan Stanley et BlackRock ont ​​adopté une approche plus concentrée en investissant dans seulement deux à trois sociétés au cours de la période. Cependant, Samsung était de loin l’investisseur le plus actif ayant investi dans 13 entreprises différentes.

Les données ont également révélé que les entreprises offrant une certaine forme de solutions de jetons non fongibles (NFT) ont été l’investissement le plus populaire.

Beaucoup d’entre eux appartiennent à des secteurs tels que les jeux, les arts et le divertissement et la technologie des registres distribués (DLT).

Les investissements restants ont été répartis entre les entreprises qui fournissent Blockchain-as-a-Service (BaaS), l’infrastructure, les plates-formes de contrats intelligents, les solutions de mise à l’échelle et les plates-formes de conservation des actifs numériques.

Les données ont également révélé que les banques ont commencé à accroître leur exposition aux sociétés de crypto et de blockchain, en raison d’une augmentation de la demande des clients pour les services de crypto. Parmi les banques qui figurent sur la liste des principaux investisseurs en cryptomonnaie figurent United Overseas Bank, Commonwealth Bank of Australia et BNY Mellon.