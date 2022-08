First Mover Asia : Crypto ne peut pas ébranler le récit de corrélation ; BTC, ETH coulent mais Meme Coins augmente | Cryptomonnaie

Le PDG de la plateforme de trading d’options Tastyworks ne voit les cryptos rebondir que lorsque les actions se rallient également.

Prix ​​: Le bitcoin et l’éther baissent légèrement, mais les pièces meme continuent d’augmenter.

Insights: Crypto est aux prises avec un récit de corrélation des actions.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 23 870 $ −1,3 %

Éther (ETH) : 1 877 $ −2,0 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 305,20 + 0,2 %

Or : 1 790 $ l’once troy + 0,5 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,82 % + 0,03

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin et Ether tombent, mais les Meme Coins se rallient

De James Rubin

La plupart des principaux cryptos étaient sur la défensive pour une deuxième journée consécutive, le bitcoin et l’éther se négociant légèrement en baisse par rapport aux sommets respectifs de plus de deux mois qu’ils ont atteints il y a moins de 48 heures.

BTC a récemment changé de mains en dessous de 24 000 $ après avoir atteint 25 000 $ dimanche et baissé d’environ un point de pourcentage au cours des dernières 24 heures. Ether s’échangeait à moins de 1 900 dollars moins de deux jours après avoir franchi la barre des 2 000 dollars pour la première fois depuis fin mai, alors que les investisseurs, grands et petits, se sont interrompus par rapport aux postures plus récentes de prise de risque.

« Le récent rebond de la cryptomonnaie a heurté un mur alors que les commerçants de détail continuent de panser leurs plaies et que les institutions respectent les niveaux techniques clés », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché des changes Oanda, dans un e-mail. « Bitcoin ne peut pas encore dépasser le niveau de 25 000 $, mais il semble maintenir une trajectoire haussière ici. »

Au cours des sept derniers jours, l’ETH a surperformé le BTC dans un contexte d’anticipation croissante de la fusion, qui fera passer le protocole Ethereum de la preuve de travail à un protocole de preuve de participation plus rapide et plus économe en énergie. La capitalisation boursière totale de l’ETH représente désormais 50% de celle de la BTC, approchant les niveaux observés pour la dernière fois en janvier. La capitalisation boursière de l’ETH par rapport à celle de la BTC indique le potentiel d’un événement « renversant », où la capitalisation boursière totale de l’ETH dépasse celle de la BTC. Dans un rapport, FSInsight a suggéré qu’Ether pourrait approcher la capitalisation boursière de Bitcoin au cours des 12 prochains mois.

« La fusion à venir a conduit à une activité commerciale accrue pour l’ETH, en particulier sur le marché des options, où l’intérêt ouvert a dépassé celui de la BTC pour la première fois de l’histoire », a noté Arcane Research dans une newsletter.

D’autres cryptos étaient mélangés, les pièces de monnaie populaires DOGE et SHIB poursuivant leur récente augmentation et augmentant respectivement de plus de 13% et 3%. Mais MANA, YGG et SAND ont tous récemment chuté de plus de 2,5 %.

Suivi des contrats à terme DOGE et SHIB ont récemment eu plus de 25 millions de dollars en liquidations, selon des données, suggérant qu’une partie de leur rallye découle de paris sur les contrats à terme. Mais les gains des deux cryptos ont également été déroutants.

Actions

Les actions étaient mitigées. Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) était légèrement dans le vert après que les détaillants à grande surface Walmart (WMT) et Home Depot (HD) aient enregistré des bénéfices étonnamment solides au deuxième trimestre, mais le Nasdaq axé sur la technologie a baissé d’une fraction de point de pourcentage. Le secteur de la technologie, qui est largement corrélé aux prix de la cryptomonnaie, a subi des résultats décevants des principaux fabricants de puces.

Pourtant, un creux de 17 mois dans les mises en chantier a offert aux investisseurs le dernier signe d’espoir que l’économie américaine ralentissait suffisamment pour que la Réserve fédérale réduise les hausses de taux d’intérêt à un moment donné au cours des six prochains mois. Une baisse de l’indice des prix à la consommation (IPC) de juillet la semaine dernière a suggéré que la politique monétaire récente de la banque ralentissait l’inflation. Travis Kling, fondateur et directeur des investissements d’Ikigai Asset Management, a déclaré à « First Mover » sur CoinDesk TV que ces signes pourraient « être de bon augure pour les prix des actifs en général et pour la cryptomonnaie également ».

Actualité crypto

Les retombées de l’effondrement du stablecoin terraUSD (UST) et de la baisse généralisée des prix ont ralenti ce mois-ci, mais sont loin d’être terminées. Dans une annonce sur son site Web, la plateforme de prêt de crypto-monnaie Hodlnaut a déclaré avoir déposé une demande auprès de la Haute Cour de Singapour pour être placée sous gestion judiciaire, ce qui est une forme de protection contre les créanciers. La demande a été déposée le 13 août, cinq jours après que la société a gelé les retraits, et protégera temporairement le prêteur de toute réclamation légale.

Hodlnaut est la dernière d’une longue lignée de sociétés de cryptomonnaie qui ont été piquées par le récent ralentissement du marché. effet de levier.

Plus tard mardi, Stronghold Digital Mining (SDIG) a déclaré qu’il négociait avec ses prêteurs sur un éventuel accord de restructuration ou de refinancement de la dette qui maintiendrait le mineur de bitcoins à flot. Les mineurs cotés en bourse ont souffert sur le marché baissier du bitcoin, leurs actions chutant de plus de 60 % en moyenne cette année, pire que le bitcoin lui-même, qui a perdu moins de la moitié de sa valeur. Le cours de l’action de Stronghold a chuté d’environ 70 %.

Mardi également, le stablecoin natif d’Acala, aUSD, a failli retrouver son ancrage au dollar américain. La plate-forme de finance décentralisée (DeFi) basée à Polkadot a brûlé plus de 1,2 milliard de jetons aUSD qui ont été frappés par des exploiteurs au cours du week-end qui ont profité d’un bug dans l’un des pools de liquidités de la plate-forme.

Moya d’Oanda a frappé une note optimiste malgré la récente retraite du bitcoin, soulignant l’intérêt institutionnel pour les actifs numériques. « Presque tout le monde à Wall Street pensait que les plus bas de la mi-juin seraient retestés pour le bitcoin, mais maintenant, il semble que ce rebond de chat mort ne veuille pas s’arrêter », a-t-il déclaré. « Il semble que l’argent institutionnel soit principalement à l’origine de ce récent rebond, ce qui suggère qu’il pourrait avoir de meilleures chances de durer. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Dogecoin DOGE +13,7% Devise Gala GALA +3,5% Divertissement Shiba Inu SHIB +2,8% Devise

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Boucle CRL −3,0 % Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN −2,7 % L’informatique Décentralisé MANA −2,5 % Divertissement

Connaissances

La lutte de Crypto avec la corrélation

Par Sam Reynolds

Il y a longtemps, la crypto était considérée comme un atout à utiliser en période de risque. Lorsque les autorités chypriotes ont forcé les habitants du pays à réduire leurs dépôts en 2013, ils se sont tournés vers le bitcoin pour préserver leur richesse.

Maintenant, les choses sont différentes. La crypto est un autre type d’actif. Un actif à risque comme les valeurs technologiques. Pas le refuge qu’il était autrefois.

Personne ne sait quand cela se terminera, ni même s’il reviendra là où il était autrefois.

Dans un e-mail adressé à CoinDesk, Scott Sheridan, PDG de la plateforme de trading d’options Tastyworks, a souligné que les principales valorisations des actions du marché haussier attiraient davantage de capitaux, ce qui à son tour faisait grimper les prix. Sheridan, pour sa part, rejette l’idée que la crypto puisse être considérée comme une valeur refuge compte tenu de sa volatilité.

«Crypto, en revanche, n’a pas les mêmes paramètres d’évaluation. Il en est encore à ses balbutiements, tout comme ses modèles d’évaluation », a-t-il déclaré à CoinDesk par e-mail. « Cette ambiguïté, en ce qui concerne les valorisations, est ce qui a permis aux investisseurs de justifier la poursuite des prix plus élevés. Si j’ai raison sur ce point, je m’attendrais à ce que la volatilité de la cryptomonnaie survive à la volatilité des actions, ce que vous ne voulez pas si vous cherchez un refuge sûr.

La crypto et les actions rebondiront ensemble

Sheridan pense que la crypto ne se retournera pas tant que les actions ne le feront pas et que la volatilité du marché ne se sera pas atténuée.

« Une fois que nous revenons à un VIX [an index measuring volatility] près de sa moyenne de 18, alors je pense que vous verrez les cours des actions se stabiliser et à ce moment-là, vous pourriez voir la crypto se stabiliser ou commencer à monter. Jusque-là, je pense que la combinaison de l’alpha potentiel sur les marchés boursiers et de l’évolution de l’état et des turbulences subséquentes dans la cryptomonnaie est plus orientée vers la spéculation qu’elle n’est à l’abri de la tempête », a-t-il poursuivi.

***

S’exprimant lors du festival Consensus de cette année, le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a prédit que ce serait en octobre que la Réserve fédérale américaine reculerait pour la première fois en augmentant les taux d’intérêt. Mais tout dépend de l’évolution de l’inflation et de la réaction des économies du monde entier. La Banque populaire de Chine adoptant une approche apparemment différente de celle de la Fed – abaissant les taux pendant que la Fed les augmente – il pourrait s’écouler un certain temps avant que les choses ne se stabilisent.

