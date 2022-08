Le prix ApeCoin est-il le géant endormi auquel vous devriez prêter attention ? | Cryptomonnaie

Les haussiers du prix ApeCoin s’affrontent avec les baissiers pour défendre un support important à 6,00 $.

Plusieurs signaux d’achat provenant des indicateurs SuperTrend et TD Sequential impriment une image haussière pour le prix ApeCoin.

Les acheteurs doivent apporter leur A-game pour faire face à une résistance difficile entre 6,24 $ et 6,42 $.

Le prix d’ApeCoin prend une pause légèrement au-dessus de 6,20 $ après que sa tendance haussière a été rejetée par l’accumulation de pression de vente autour de 7,50 $. Le support à 6,00 $ confirmera la stabilité du marché et créera un environnement propice pour que les investisseurs se remettent dans le jeu et poussent à l’ascension tant attendue à 10,00 $ et 20,00 $, respectivement.

Le prix ApeCoin est sur le point de relancer la tendance haussière

L’indicateur séquentiel TD a envoyé un signal d’achat sur le graphique journalier. Cet appel à faire tapis sur APE s’est manifesté par un chandelier rouge à neuf, ce qui implique que la correction à partir de 7,50 $ perd rapidement de son élan. Il est souvent conseillé aux traders de passer des ordres d’achat lorsque le bas des sixième et septième bougies du décompte est dépassé par le bas des septième et neuvième barres – ce qui s’est produit lors de la dernière baisse.

Un autre signal d’achat de l’indicateur Super Trend montre que les traders sont les gagnants probables du bras de fer légèrement au-dessus du support immédiat de l’APE à 6,00 $. Lorsque cet indicateur devient vert et commence à suivre le prix ApeCoin, cela indique que les cotes penchent en faveur d’une tendance haussière imminente.

Graphique journalier APE/USD

Une confluence formée par la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours et la SMA à 100 ajoute de la crédibilité au récit haussier. En d’autres termes, le prix d’ApeCoin a de bonnes chances de dépasser la résistance (7,50 $) au lieu d’étendre la jambe vers le bas jusqu’à son support immédiat à 3,50 $.

Les perspectives du modèle IOMAP d’IntoTheBlock contredisent l’analyse haussière ci-dessus en mettant en lumière une solide résistance entre 6,24 $ et 6,42 $. Environ 2 220 adresses regroupaient auparavant 32,50 millions de jetons APE dans cette gamme.

Alors que le prix d’ApeCoin progresse pour échapper aux chaînes baissières, les mêmes détenteurs sont susceptibles d’envisager de vendre à leurs seuils de rentabilité respectifs, retardant ou sabotant ainsi complètement la tendance haussière.

Modèle ApeCoin IOMAP

L’indice de force relative (RSI) a formé une divergence baissière par rapport au prix, ce qui pourrait placer l’APE dans une position précaire où les pertes pourraient submerger le support à 6,00 $.