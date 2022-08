Pourquoi le prix de Crypto.com peut soudainement devenir haussier suite à la consolidation | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com évolue latéralement dans une fourchette avant un mouvement à la hausse imminent.

CRO repose sur un support robuste mis en évidence par le modèle IOMAP entre 0,1416 $ et 0,1460 $.

Le prix de Crypto.com continuera d’évoluer latéralement si les baleines n’interrompent pas leurs activités de vente.

Le prix de Crypto.com a temporairement interrompu sa quête pour récupérer le terrain perdu à 0,5000 $ et plus tard à 0,9140 $ (plus haut historique). Le chemin avec le moins de résistance s’est retourné vers le nord après que le CRO ait adopté le support primaire à 0,1062 $ en juin et juillet. Deux niveaux clés à 0,1562 $ (limite supérieure de la fourchette) et 0,1408 $ (limite inférieure de la fourchette) détermineront la prochaine direction du CRO.

Le prix de Crypto.com est-il prêt pour la prochaine montée ?

Le prix Crypto.com maintient fermement le support de la moyenne mobile simple (SMA) sur 100 jours au milieu de la pression pour esquiver la balle tirée par les traders à la limite supérieure de la fourchette. Avec une cassure confirmée au-dessus de cette résistance, CRO relancera sa mission haussière d’abord à 0,2000 $ et plus tard à 0,5000 $.

Les traders ne peuvent pas exclure la possibilité de pertes s’étendant au-delà de la SMA de 100 jours, ce qui met en jeu la limite inférieure de la fourchette à 0,1408 $. Pendant ce temps, la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) révèle que le prix de Crypto.com pourrait rester dans la fourchette plus longtemps que prévu.

Graphique journalier CRO/USD

Du côté positif, une suite haussière est anticipée tant que le MACD se maintiendra dans la région positive. La divergence haussière formée par la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 12 jours indique que le prix de Crypto.com est entièrement entre les mains des acheteurs.

Le renforcement de l’évasion imminente de CRO est un support solide souligné par la métrique IOMAP d’IntoTheBlock entre 0,1416 $ et 0,1460 $. Environ 3 080 adresses ont précédemment acheté 2,92 milliards de jetons CRO dans la gamme. Si cette zone d’ancrage reste intacte, les baissiers finiront par abandonner leur offre de faire baisser le prix de Crypto.com, laissant une voie claire pour des gains à 0,5000 $ et 0,9140 $, respectivement.

Modèle IOMAP de Crypto.com

Bien que la course à 0,2000 $ semble facilement réalisable, le prix de Crypto.com pourrait rencontrer des vents contraires à 0,1578 $. Selon le modèle IOMAP, 2 610 adresses avaient précédemment récupéré 520 millions de jetons CRO autour de la même zone de prix. Cependant, cette résistance est significativement faible par rapport au support étendu, tel qu’analysé ci-dessus.

Distribution d’approvisionnement Crypto.com

Malgré les perspectives techniques haussières de CRO, les traders devraient envisager de réserver des bénéfices précoces à la limite supérieure de la fourchette. L’augmentation des activités de vente par les grands détenteurs de volume pourrait freiner le déplacement vers le nord. Comme le montre le graphique ci-dessus, les investisseurs détenant des jetons entre 1 million et 10 millions représentent actuellement 4,15 % de l’offre totale de CRO, contre 4,93 % au cours des six derniers mois – un indicateur baissier.