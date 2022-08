Pourquoi le prix de LUNA devrait baisser légèrement au début, mais présente de gros risques d’implosion | Cryptomonnaie

L’action sur les prix de Terra a effacé les éléments négatifs de la semaine dernière et a réalisé des gains samedi.

Le prix de LUNA s’est détérioré lundi, chutant de 5 % entre le haut et le bas de la journée.

Alors que les marchés reculent encore, attendez-vous à voir le prix de LUNA chuter vers 0,000115 $, au risque de casser le support vital

L’action des prix de Terra (LUNA) est à nouveau sous pression après avoir rebondi contre toute attente suite au développement d’un indicateur et d’un modèle techniquement baissiers la semaine dernière. La réalité est apparue au cours du week-end de dimanche et de lundi alors que le puissant billet vert est revenu plus fort et a eu un impact négatif sur l’équation d’évaluation de Terra. Attendez-vous à voir un frôlement contre le support pivot et à ce que les haussiers du dollar sévissent potentiellement contre les haussiers LUNA.

Les haussiers LUNA font face aux vents contraires des haussiers du dollar

L’action des prix Terra a surpris amis et ennemis avec son rallye depuis la fin de la semaine dernière alors que l’action des prix LUNA a augmenté contre toute attente et malgré les voyants d’avertissement indiquant un résultat baissier. Avec un peu de retard, la réalité semble se faire sentir alors que l’action sur les prix de LUNA recule d’un pas après la forte baisse de lundi, les marchés mondiaux étant en retrait cette semaine. Lors de la session européenne, LUNA subit une pression avec un fond plat et un haut plus bas, indiquant une cassure à la baisse de sitôt.

Le prix de LUNA fait non seulement face aux vents contraires des marchés mondiaux, mais aussi au dollar plus fort qui se redresse depuis la fin de la semaine dernière alors que les investisseurs prennent au sérieux les avertissements de plusieurs membres de la Fed selon lesquels la Fed continuera de grimper à un rythme féroce, ce qui indique que tout risque sur sera de courte durée pendant encore quelques mois. Cela exerce également une pression sur le prix de LUNA, qui est très corrélé au dollar en tant que parité, qui est très coûteux à maintenir et rappelle des souvenirs d’il y a quelques mois lorsque LUNA a presque implosé lors du rallye initial du dollar de 2022. Attendez-vous à voir supportez environ 0,000115 $, mais gardez un œil sur ce niveau car une fois que cette ligne de tendance ascendante verte se brisera, un couteau en chute pourrait être en préparation avec un recul vers 0,000088 $ ou un rendement négatif de 25 %.

LUNA/USD Graphique journalier

Un rebond sur le support à 0,000115 $ est toujours possible, car la petite correction du support attirerait davantage d’investisseurs et de traders, repoussant l’action des prix à la hausse. Attendez-vous à voir le rallye revenir vers 0,000125 $ et essayez d’atteindre un nouveau sommet pour la semaine. À partir de là, un saut de 10 % devrait être possible, le niveau de Fibonacci de 61,8 % à 0,000137 $ étant un objectif réalisable.