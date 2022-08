Trois raisons pour lesquelles les pièces meme Dogecoin et Shiba Inu sont à nouveau en vogue | Cryptomonnaie

Les analystes d’Ethereum affirment que les hausses de prix Dogecoin et Shiba Inu marquent le début de l’autre saison lorsque l’argent passe du Bitcoin aux altcoins.

Le prix Dogecoin est préparé pour la prochaine vague, les analystes révèlent des perspectives haussières.

Les analystes identifient le signal le plus élevé dans le tableau des prix Dogecoin – prédisent un rallye prolongé dans la pièce meme.

Les prix du Dogecoin et du Shiba Inu entrent en rallye, offrant des gains aux détenteurs. Dogecoin a offert aux détenteurs 16% de gains au cours de la semaine dernière, et le concurrent Shiba Inu a réalisé 30% de bénéfices. Les développeurs de Dogecoin croient en la possibilité d’un développement plus important en tant que Libdogecoin – une bibliothèque C de blocs de construction qui permet l’intégration de Dogecoin sans obliger les développeurs à avoir une connaissance approfondie de la blockchain – tests sur les appareils IOS.

Les développeurs pourront bientôt créer des applications sur Dogecoin via Libdogecoin

Les pièces Meme Dogecoin et Shiba Inu ont offert aux détenteurs des gains massifs au cours de la semaine dernière. Malgré un retracement au cours du week-end, le prix Dogecoin a fait un retour, grimpant au niveau de 0,081 $. DOGE a atteint un sommet de 0,084 $ au cours du week-end avant un retracement.

Timothy Stebbing, le directeur de la Fondation Dogecoin a annoncé que les développeurs peuvent créer des applications sur DOGE en utilisant le projet Libdogecoin. Le projet, développé par Shafil Alam, est la clé des lancements de contrats intelligents sur le réseau Dogecoin.

La possibilité de développement de contrats intelligents sur DOGE a alimenté un sentiment haussier parmi les détenteurs. Les analystes ont une vision optimiste des pièces meme Dogecoin et Shiba Inu. Un rallye en pièces meme est généralement un précurseur de l’altseason.

Les partisans ont identifié le sentiment de risque du marché pour les deux pièces meme dans le cycle actuel. Par conséquent, alors que SHIB et DOGE offrent aux détenteurs des gains à deux chiffres, les analystes ont prédit un rallye prolongé des pièces meme.

Les analystes de Netcost-Security pensent que la hausse des prix de Shiba Inu a perdu de son élan et prédit une correction entrante dans la pièce meme.

Les analystes prédisent la prochaine vague de hausse des prix Dogecoin

Le prix Dogecoin a aplati ses gains au cours du week-end. Cela a suscité la prudence autour du niveau clé de 0,09 $. Les analystes de Coinjournal ont identifié une forte dynamique haussière dans Dogecoin. Le scénario haussier est soutenu par une cassure au-dessus de la résistance à 0,09 $. L’objectif pour Dogecoin est de 0,10 $.

@Mangyek0, un analyste et trader crypto de premier plan a identifié un signal supérieur dans le tableau des prix Dogecoin. La pièce meme est plus proche d’une cassure, car elle offre des gains de 6,3% aux détenteurs de DOGE du jour au lendemain.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la possibilité d’épuisement dans le rallye des prix Dogecoin. Pour plus d’informations, regardez la vidéo ci-dessous :