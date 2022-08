Les documents judiciaires révèlent que Celsius manquera d’argent d’ici octobre | Cryptomonnaie

Selon les derniers documents du chapitre 11 de la société, Celsius Network, prêteur de crypto en difficulté, est sur le point de manquer d’argent d’ici octobre.

Déposé le 14 août auprès du tribunal américain des faillites du district sud de New York, Celsius a souligné qu’il devrait atteindre une liquidité négative d’ici octobre 2022 à environ 34 millions de dollars.

La plateforme de prêt, qui détenait la confiance de nombreuses personnes à travers le monde avec des fonds d’épargne-vie et de retraite, s’est révélée être dans une situation financière bien pire que celle initialement suggérée en juillet.

Des documents judiciaires ont révélé cette semaine que les prédictions de trésorerie sur trois mois de Celsius, qui montrent une forte baisse des liquidités, indiquent que la société connaîtra une baisse d’environ 80 % de ses liquidités d’août à septembre.

Les prédictions prévoient que Celsius continuera d’afficher un flux de trésorerie négatif et, d’ici octobre, sera complètement à court d’argent. Au cours des trois prochains mois, la société devrait accumuler un flux de trésorerie net négatif de 137,2 millions de dollars.

Des documents judiciaires antérieurs ont révélé que Celsius « exploite l’une des plus grandes entreprises minières des États-Unis » et avant de déposer son bilan, avait des plans d’expansion pour « exploiter Bitcoin en acquérant et en rendant opérationnelles des plates-formes minières supplémentaires ».

Ces découvertes surviennent après que Reuters a rapporté le mois dernier que la plate-forme de prêt de crypto en difficulté avait été approuvée par le juge américain de la faillite Martin Glenn pour construire une nouvelle installation minière Bitcoin en utilisant des fonds existants jusqu’à concurrence de 3,7 millions de dollars, avec un montant supplémentaire de 1,5 million de dollars approuvé pour être dépensé en «douanes et droits sur les plates-formes minières Bitcoin importées».

Le document indique que Celsius exploite environ 14,2 BTC par jour, possédant 80 850 plates-formes minières, dont 43 632 étaient opérationnelles. Malgré les chiffres alarmants suggérés par leurs prédictions de trésorerie, la quantité de Bitcoin que la société prévoit d’exploiter chaque année est plus prometteuse. Après avoir extrait un total de 3 114 BTC en 2021, Celsius prévoyait d’extraire plus de 10 100 BTC en 2022, avec une augmentation constante à 15 000 BTC en 2023.

Bien que Celsius poursuive ses activités minières, il a cessé de monétiser le Bitcoin généré lors du dépôt des pétitions du chapitre 11, la société étant désormais « financièrement contrainte ».

Celsius n’a pas encore publié de relevé mensuel sur son site Web. La déclaration la plus récente publiée par la société le 13 juillet était une divulgation selon laquelle leur «équipe solide et expérimentée» avait volontairement demandé un chapitre 11. stabiliser son activité » pour « maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes ».

La réaction sur les réseaux sociaux a été mitigée, certaines personnes sur Twitter gardant l’espoir que le plan de relance de Celsius « sera très attrayant » pour les utilisateurs et d’autres suggérant que le prix du CEL pourrait atteindre 100 dollars. Certains croient fermement que Celsius peut récupérer, malgré ce que le flux de trésorerie suggère, avec un utilisateur déclarant que Celsius gagne 8,5 millions de dollars par mois grâce à Bitcoin, ajoutant que Celsius « reviendra plus fort ».

Alors que de nombreuses spéculations sur l’avenir de Celsius et des acheteurs potentiels, Reuters a rapporté la semaine dernière que Ripple Labs est « intéressé par l’achat potentiel d’actifs du réseau Celsius de prêteur crypto en faillite ».

Cointelegraph a contacté Ripple Labs pour obtenir des preuves sur les allégations. Cependant, Ripple Labs n’a confirmé que les rapports précédents, notant que la société est « intéressée à en savoir plus sur Celsius et ses actifs et si certains pourraient être pertinents pour notre entreprise ».

Bien que Ripple Labs n’ait pas révélé s’il allait acheter Celsius, la société a souligné le fait qu’elle « a continué à croître de manière exponentielle grâce à une réinitialisation du marché et recherche activement des opportunités de fusions et acquisitions pour faire évoluer la société de manière stratégique ».

Goldman Sachs aurait « envisagé » d’aider un investisseur à lever le capital nécessaire pour acheter les actifs numériques liés au prêteur en difficulté, selon un article du 24 juin.

Cependant, une source a souligné que Goldman n’avait pas l’intention de posséder les actifs numériques, mais plutôt d’agir au nom de l’investisseur en tant que courtier.